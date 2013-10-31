В Тюмени к услугам глухих — 6 переводчиков

Сегодня, 31 октября, в России отмечают День сурдопереводчика. О том, сколько в нашей области специалистов, готовых помочь глухим общаться, и сколько человек нуждаются в их помощи, рассказываю в департаменте социального развития.
День сурдопереводчика был учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих. По закону, сегодня на услуги переводчика имеет право каждый инвалид по слуху.
Как утверждают в департаменте социального развития, в области услуги сурдопереводчика получают все нуждающиеся в них инвалиды. Так, в этом году — уже 300 человек. Всего же сейчас в Тюменской области проживает около 2 400 инвалидов по слуху, из них около 1000 человек — в Тюмени. А услуги сурдопереводчиков осуществляют, в основном, Центр хорошего слуха «Радуга звуков» (ООО «Антрум») и Тюменское региональное отделение «Всероссийское общество глухих». В первом работает 7 сурдопереводчиков (4 — в Тюмени, 3 — в муниципальных районах), во втором — 5 (2 — в Тюмени, 3 — в муниципальных районах).
Для того, чтобы вызвать переводчика, нужно лишь обратиться в регистратуру ООО «Антрум» (Тюмень, ул. Володарского, 19. корп. 1а) — лично, либо через посредника по телефону 8 (3452) 38-31-21. Для тех, кто уже пользовался услугами сурдоперевода, все еще проще: заявку можно прислать непосредственно специалисту с помощью СМС или электронной почты.
Услуга по сурдопереводу оказывается в течение 24 часов с момента обращения; время, место оказания услуг, их направление и объем гражданин определяет самостоятельно, напоминают в департаменте социальной защиты. В Тюменской области такие услуги наиболее востребованы при посещении учреждений здравоохранения, служб занятости, судебных органов, а также оформлении документов в регистрирующих органах. В среднем они требуются в объеме 15 часов в год на человека (всего же инвалид имеет право на 40 часов перевода в год).
Важно, что и рядовые специалисты областных и территориальных учреждений социального обслуживания населения обучаются базовым навыками жестового языка. Так, в 2010 году обучение (в московском учебно-методическом центре Всероссийского общества глухих) прошли 35 специалистов. В рамках государственной программы «Доступная среда» в 2012 — 2013 годах прошли курсы по профессиональной переподготовке сурдопереводчиков 15 специалистов учреждений системы образования и социальной защиты населения.