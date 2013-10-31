В Тюмени к услугам глухих — 6 переводчиков

Как утверждают в департаменте социального развития, в области услуги сурдопереводчика получают все нуждающиеся в них инвалиды. Так, в этом году — уже 300 человек. Всего же сейчас в Тюменской области проживает около 2 400 инвалидов по слуху, из них около 1000 человек — в Тюмени. А услуги сурдопереводчиков осуществляют, в основном, Центр хорошего слуха «Радуга звуков» (ООО «Антрум») и Тюменское региональное отделение «Всероссийское общество глухих». В первом работает 7 сурдопереводчиков (4 — в Тюмени, 3 — в муниципальных районах), во втором — 5 (2 — в Тюмени, 3 — в муниципальных районах).