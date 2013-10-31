С начала года на родину выдворили две сотни мигрантов

В основном, иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», в двух случаях граждане были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Впоследствии, по решению суда иностранные граждане были препровождены судебными приставами до зон пограничного контроля.