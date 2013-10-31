С начала года на родину выдворили две сотни мигрантов

Как сообщают в пресс-службе УФС судебных приставов, миграционный режим нарушают выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Украины, Молдовы, Сербии. Также по решению суда были выдворены мигранты из Китая и Нигерии.
В основном, иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», в двух случаях граждане были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Впоследствии, по решению суда иностранные граждане были препровождены судебными приставами до зон пограничного контроля.
Напомним, полномочия по принудительному выдворению лиц, находящихся на территории РФ незаконно, служба судебных приставов получила в 2012 году. К ноябрю прошлого года из Тюменской области было выслано около ста нелегалов.