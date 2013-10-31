Минфин США ввел санкции против Григория Лепса

Как говорится в сообщении, министерство ввело финансовые санкции в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с лидерами преступной группировки Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, включенных в санкционный список еще в феврале 2012 года. В их число входит Григорий Лепс (настоящее имя которого — Григорий Лепсверидзе).