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Минфин США ввел санкции против Григория Лепса

31 октября 2013, 09:18
Министерство финансов США ввело санкции против российского певца Григория Лепса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, министерство ввело финансовые санкции в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с лидерами преступной группировки Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, включенных в санкционный список еще в феврале 2012 года. В их число входит Григорий Лепс (настоящее имя которого — Григорий Лепсверидзе).

Кроме того, в список вошли еще двое россиян — Вадим Лялин и Игорь Шлыков — а также гражданин Израиля Яков Рыбальский, гражданин Узбекистана Сергей Москаленко и Артур Бадалян, гражданство которого не указано. Также санкции введены против четырех компаний: российских MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийской Meridian Jet Management GmbH и Fasten Tourism LLC из ОАЭ.

Международная преступная группировка Brothers’ Circle, по данным министерства финансов США, оперирует на территории Европы, Средней Азии, Латинской Америки и США. Она контролируется в основном членами организованной преступности стран бывшего СССР и занимается, в том числе, торговлей наркотиками. Группировка, наряду с другими крупными международными организациями, такими как японская якудза и мексиканский наркокартель «Сетас», была включена в санкционный список США в июле 2011 года.

Представитель Минфина США Джон Салливан подтвердил РИА Новости, что Григорий Лепс включен в список. По словам Салливана, причиной таких мер стала работа музыканта на Владислава Леонтьева: по данным министерства, Лепс содействовал лидеру группировки в перевозке денег.

Салливан также отметил, что США заранее предупредили российские власти о включении в санкционный список ряда россиян, включая Григория Лепса.

Григорий Лепс в 2013 году занял второе место в рейтинге самых богатых российских музыкантов, составленном журналом Forbes. Его доход за 2012 год составил, по информации издания, 15 миллионов долларов.

#Новости#Минфин#Женя#Общество
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