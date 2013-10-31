Минфин США ввел санкции против Григория Лепса

Как говорится в сообщении, министерство ввело финансовые санкции в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с лидерами преступной группировки Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, включенных в санкционный список еще в феврале 2012 года. В их число входит Григорий Лепс (настоящее имя которого — Григорий Лепсверидзе).
Кроме того, в список вошли еще двое россиян — Вадим Лялин и Игорь Шлыков — а также гражданин Израиля Яков Рыбальский, гражданин Узбекистана Сергей Москаленко и Артур Бадалян, гражданство которого не указано. Также санкции введены против четырех компаний: российских MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийской Meridian Jet Management GmbH и Fasten Tourism LLC из ОАЭ.
Международная преступная группировка Brothers’ Circle, по данным министерства финансов США, оперирует на территории Европы, Средней Азии, Латинской Америки и США. Она контролируется в основном членами организованной преступности стран бывшего СССР и занимается, в том числе, торговлей наркотиками. Группировка, наряду с другими крупными международными организациями, такими как японская якудза и мексиканский наркокартель «Сетас», была включена в санкционный список США в июле 2011 года.
Представитель Минфина США Джон Салливан подтвердил РИА Новости, что Григорий Лепс включен в список. По словам Салливана, причиной таких мер стала работа музыканта на Владислава Леонтьева: по данным министерства, Лепс содействовал лидеру группировки в перевозке денег.
Салливан также отметил, что США заранее предупредили российские власти о включении в санкционный список ряда россиян, включая Григория Лепса.
Григорий Лепс в 2013 году занял второе место в рейтинге самых богатых российских музыкантов, составленном журналом Forbes. Его доход за 2012 год составил, по информации издания, 15 миллионов долларов.