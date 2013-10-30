У совета национальных объединений — новый глава

Кроме того, участники заседания приняли решения модернизировать Координационный совет. Предполагается, что претерпит изменения сама структура совета, поменяется количество заместителей председателя, а также появятся рабочие группы и комиссии, отвечающие за отдельные проекты и направления работы в сфере гармонизации межнациональных отношений в регионе.