nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У совета национальных объединений — новый глава

30 октября 2013, 09:33
Игорь Шишкин стал новым лидером Координационного совета национальных объединений региона.

Игорь Шишкин стал новым лидером Координационного совета национальных объединений региона, сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области.

Напомним, Игорь Шишкин — ректор Тюменской государственной академии искусств, культуры и социальных технологий. Он сменил на посту лидера совета Владимира Шуглю, председателя Тюменской областной общественной организации «Союз — интеграция братских народов», Почетного консула Республики Беларусь в Тюменской области.

Выбрали на встрече и заместителей нового главы совета — ими стали председатель центра ингушской культуры «Магас» Макшарип Марзаганов, Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин и лидер Грузинского землячества Автандил Кация.

Кроме того, участники заседания приняли решения модернизировать Координационный совет. Предполагается, что претерпит изменения сама структура совета, поменяется количество заместителей председателя, а также появятся рабочие группы и комиссии, отвечающие за отдельные проекты и направления работы в сфере гармонизации межнациональных отношений в регионе.

Фото — tsiac.ru

#Новости#Комитет по делам национальностей#ТГАКИиСТ#Национальности#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25