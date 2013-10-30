У совета национальных объединений — новый глава

Игорь Шишкин стал новым лидером Координационного совета национальных объединений региона, сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области.
Напомним, Игорь Шишкин — ректор Тюменской государственной академии искусств, культуры и социальных технологий. Он сменил на посту лидера совета Владимира Шуглю, председателя Тюменской областной общественной организации «Союз — интеграция братских народов», Почетного консула Республики Беларусь в Тюменской области.
Выбрали на встрече и заместителей нового главы совета — ими стали председатель центра ингушской культуры «Магас» Макшарип Марзаганов, Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин и лидер Грузинского землячества Автандил Кация.
Кроме того, участники заседания приняли решения модернизировать Координационный совет. Предполагается, что претерпит изменения сама структура совета, поменяется количество заместителей председателя, а также появятся рабочие группы и комиссии, отвечающие за отдельные проекты и направления работы в сфере гармонизации межнациональных отношений в регионе.
Фото — tsiac.ru