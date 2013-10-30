nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

День Сибири отметят выставкой и литией

30 октября 2013, 13:40
Фонд имени Ермака Тимофеевича совместно с Тобольской митрополией и Комитетом по делам национальностей Тюменской области возрождают традицию празднования присоединения Сибири к России.

Восьмого ноября, напоминают в оргкомитете праздника, в России до 1919 года отмечался День Сибири. В 2013 году исполняется 432-я годовщина похода атамана Ермака с дружиной к месту легендарной битвы на Чувашском мысу.

Празднование Дня Сибири в этом году будет проводиться в третий раз. Тюменцев приглашают отметить праздник в доме культуры «Строитель» 7 ноября с 18 часов. В программе: исторический вечер с концертной программой, угощение участников праздника чаем из самовара, баранками, конфетами, блинами и пирогами. Кроме того, с 17 часов в «Строителе» будет работать выставка детских рисунков, присланных на конкурс «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани».

На следующий день, 8 ноября, в 11 часов у Поклонного креста в Историческом сквере в память о Ермаке Тимофеевиче с дружиной будет отслужена заупокойная лития. В 11:30 в храме святого Архангела Михаила будет отслужен благодарственный молебен великомученику Димитрию Солунскому о присоединении Сибири к России.

#Новости#Сибирь#Ермак#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25