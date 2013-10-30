День Сибири отметят выставкой и литией

Празднование Дня Сибири в этом году будет проводиться в третий раз. Тюменцев приглашают отметить праздник в доме культуры «Строитель» 7 ноября с 18 часов. В программе: исторический вечер с концертной программой, угощение участников праздника чаем из самовара, баранками, конфетами, блинами и пирогами. Кроме того, с 17 часов в «Строителе» будет работать выставка детских рисунков, присланных на конкурс «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани».