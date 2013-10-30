День Сибири отметят выставкой и литией

Восьмого ноября, напоминают в оргкомитете праздника, в России до 1919 года отмечался День Сибири. В 2013 году исполняется 432-я годовщина похода атамана Ермака с дружиной к месту легендарной битвы на Чувашском мысу.
Празднование Дня Сибири в этом году будет проводиться в третий раз. Тюменцев приглашают отметить праздник в доме культуры «Строитель» 7 ноября с 18 часов. В программе: исторический вечер с концертной программой, угощение участников праздника чаем из самовара, баранками, конфетами, блинами и пирогами. Кроме того, с 17 часов в «Строителе» будет работать выставка детских рисунков, присланных на конкурс «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани».
На следующий день, 8 ноября, в 11 часов у Поклонного креста в Историческом сквере в память о Ермаке Тимофеевиче с дружиной будет отслужена заупокойная лития. В 11:30 в храме святого Архангела Михаила будет отслужен благодарственный молебен великомученику Димитрию Солунскому о присоединении Сибири к России.