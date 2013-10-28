Для ищущих работу тоболяков и ишимцев открывают кафе

Филиалы «Job-кафе», с лета работающего в Тюмени и предлагающего посетителям не только кофе, но и «ваканс-меню», а также семинары от представителей центра занятости, на этой неделе открываются в Ишиме и Тобольске.
В Ишиме презентации проекта состоится уже сегодня, 28 октября, в 14:00 в кафе Stilissimo по адресу: ул. Луначарского, 46/3. На первую встречу особо приглашают школьников — для них проведут деловую игру «Какой специалист нужен нашему городу».
В Тобольске «Job-кафе» откроется 30 октября в 15:00 в «Кафе-баре на Знаменского» (улица Знаменского, 60а). В открытии примут участие местные работодатели.
Анонсы мероприятий, рассказывают в пресс-службе областного департамента труда и занятости, публикуются в новостной ленте на сайте «Занятость населения в Тюменской области». Напомним, в Тюменском «Job-кафе» уже прошел семинар «Как стать успешным специалистом, востребованным на рынке труда», а также мастер-класс по составлению портфолио и резюме.