Для ищущих работу тоболяков и ишимцев открывают кафе

Филиалы «Job-кафе», с лета работающего в Тюмени и предлагающего посетителям не только кофе, но и «ваканс-меню», а также семинары от представителей центра занятости, на этой неделе открываются в Ишиме и Тобольске.