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В медакадемии сменился ректор

24 октября 2013, 13:05
В Тюменской государственной медицинской академии накануне состоялись выборы ректора. Должность заняла Ирина Медведева, до этого работавшая в вузе проректором по научно-исследовательской работе.

В Тюменской государственной медицинской академии накануне состоялись выборы ректора. Должность заняла Ирина Медведева, до этого работавшая в вузе проректором по научно-исследовательской работе.

Как сообщают в пресс-службе ТюмГМА, на должность ректора было два претендента: Ирина Медведева — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой госпитальной терапии с курсом эндокринологии, директор Тюменского института терапии и Сергей Матаев — доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, директор Научного центра профилактического и лечебного питания СО РАМН в Тюмени.

За Ирину Медведеву проголосовало 96 человек из 109.

Ирина Васильевна намерена работать, в частности, над внедрением в образовательный процесс ведущих медицинских практик, открытием новых диссертационных советов, а также собирается сделать все возможное, чтобы академия приобрела статус университета.

#Новости#ТюмГМА#Дарья#Общество
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