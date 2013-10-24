В медакадемии сменился ректор

В Тюменской государственной медицинской академии накануне состоялись выборы ректора. Должность заняла Ирина Медведева, до этого работавшая в вузе проректором по научно-исследовательской работе.
Как сообщают в пресс-службе ТюмГМА, на должность ректора было два претендента: Ирина Медведева — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой госпитальной терапии с курсом эндокринологии, директор Тюменского института терапии и Сергей Матаев — доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, директор Научного центра профилактического и лечебного питания СО РАМН в Тюмени.
За Ирину Медведеву проголосовало 96 человек из 109.
Ирина Васильевна намерена работать, в частности, над внедрением в образовательный процесс ведущих медицинских практик, открытием новых диссертационных советов, а также собирается сделать все возможное, чтобы академия приобрела статус университета.