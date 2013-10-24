В медакадемии сменился ректор

Как сообщают в пресс-службе ТюмГМА, на должность ректора было два претендента: Ирина Медведева — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой госпитальной терапии с курсом эндокринологии, директор Тюменского института терапии и Сергей Матаев — доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, директор Научного центра профилактического и лечебного питания СО РАМН в Тюмени.