Собаки всех пород соберутся в Выставочном

Тюменский Областной кинологический клуб «СОЮЗ» является организатором выставки собак всех пород ранга САС-КЧФ и ряда крупных монопородок ранга ПК и КЧК, которая состоятся 26–27 октября 2013 года.
«Мы, как всегда, постарались пригласить самых интересных экспертов — Эрвина Дойчера (Австрия), Татьяну Григоренко (Самара) и Дмитрия Прозорова (Москва)», — заявляют они.
Кроме того, 26 октября другой тюменский клуб «Гранд» проводит еще 5 монопородных выставок ранга КЧК.
На выставке собак те, кто желает приобрести щенка, могут определиться с породой и познакомиться с заводчиками, узнать цены и нюансы ухода за определенными породами
Об условиях участия узнавайте в клубах.