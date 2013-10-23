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Собаки всех пород соберутся в Выставочном

23 октября 2013, 09:42
Два тюменских клуба организуют выставки собак в Выставочном зале. Помимо общей выставки здесь пройдет ряд монопородных. Любители китайской хохлатой, цвергпинчера, мастино неаполитано, лабрадора-ретривера и русского тоя могут познакомиться с этими и другими породами собак ближе.

Тюменский Областной кинологический клуб «СОЮЗ» является организатором выставки собак всех пород ранга САС-КЧФ и ряда крупных монопородок ранга ПК и КЧК, которая состоятся 26–27 октября 2013 года.

«Мы, как всегда, постарались пригласить самых интересных экспертов — Эрвина Дойчера (Австрия), Татьяну Григоренко (Самара) и Дмитрия Прозорова (Москва)», — заявляют они.

Кроме того, 26 октября другой тюменский клуб «Гранд» проводит еще 5 монопородных выставок ранга КЧК.

На выставке собак те, кто желает приобрести щенка, могут определиться с породой и познакомиться с заводчиками, узнать цены и нюансы ухода за определенными породами

Об условиях участия узнавайте в клубах.

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