Правовая помощь — бесплатно и для всех

Проблемы или вопросы правового характера возникают практически у всех. Но не у всех есть возможность получить платную консультацию, а некоторые просто никогда не обращались в юридическую фирму и опасаются зря потратить деньги. Но Дни бесплатной правовой помощи горожанам предлагают получить правовую консультацию совершенно бесплатно.
«Данное социальное мероприятие проводится в рамках празднования дня рождения компании. В прошлом году мы проводили аналогичную акцию, и она показала, что люди в ней нуждаются. На консультацию даже специально приезжали жители из других близлежащих городов области» — рассказывает генеральный директор Правового Центра Александр Артемьев.
Как вспоминают специалисты центра, в прошлом году люди приходили с самыми разными правовыми вопросами. «По частоте обращений на первое место можно поставить вопросы по недвижимости: оформление в собственность земельного участка, дачи, гаража и т.д. На втором месте вопросы по семейному праву, затем по трудовому законодательству, возмещению по страховым выплатам после ДТП. Реже приходят по вопросу создания собственного бизнеса, тут люди, если обращаются, то обычно уже не за консультацией, а за полноценным сопровождением».
Самые сложные вопросы обычно оказываются связанными с недвижимостью. И неудивительно: изменения в этой сфере происходят чаще всего, и человеку, не являющемуся специалистом, порой очень трудно разобраться с чего нужно начинать процесс.
«Случаев, когда люди обращаются с юридическими проблемами в тот момент, когда уже поздно что-то исправлять, достаточно много. Поэтому хочется дать совет всем — и гражданам, и предпринимателям: не затягивайте с обращением к юристу! Законодательство и практика постоянно меняются, и то, что написано в интернете, необязательно будет подходить к решению вашей проблемы! Существует общее правило, что профилактика дешевле и проще, чем исправление запущенных проблем!», — напоминают в Правовом центре.
Для получения бесплатной юридической консультации необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3452) 60-45-31. Консультации проходят в рабочие дни с 15 октября до 31 октября с 09 до 18 по адресу Тюмень, ул. Минская 9б, 3-й этаж.