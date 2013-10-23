Правовая помощь — бесплатно и для всех

Как вспоминают специалисты центра, в прошлом году люди приходили с самыми разными правовыми вопросами. «По частоте обращений на первое место можно поставить вопросы по недвижимости: оформление в собственность земельного участка, дачи, гаража и т.д. На втором месте вопросы по семейному праву, затем по трудовому законодательству, возмещению по страховым выплатам после ДТП. Реже приходят по вопросу создания собственного бизнеса, тут люди, если обращаются, то обычно уже не за консультацией, а за полноценным сопровождением».