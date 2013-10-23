Дома Тюмени готовы к зиме на 100%?

Общая готовность жилищного фонда города Тюмени к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов составляет 100%. Такую сомнительную фразу произнес накануне на заседании постоянной комиссии по ЖКХ директор департамента городского хозяйства горадминистрации Александр Шпиренко.
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства состоит из готовности коммуникаций города и жилого фонда.
Управляющие компании и ТСЖ сдали данные о подготовке тепловых узлов и водоподогревателей, по данным 119 управляющих организаций, жилфонд готов на 100%, сказал директор департамента.
Депутаты городской думы не могли не усомниться в таком доводе, потому что до сих пор в областном центре есть проблемы с горячим водоснабжением и отоплением — а какая без них зима? Так, ЛДПРовец Мурат Тулебаев сообщил, что только на «Маяке» он знает порядка 70 домов, которые к зиме точно не готовы. Его поддержал коммунист Динар Абукин, добавив, что на его 11-ом округе тоже порядка сотни неподготовленных домов.
Как пояснил Александр Шпиренко, 100% взялось именно из тех 119 компаний, с которыми у администрации города есть договоры о сотрудничестве, а всего управляющих организаций в городе порядка 500.
«Я готов безвозмездно каждый год на общественных началах предоставлять информацию к августу о готовности наших домов к зимнему периоду», — предложил Тулебаев. «Мы готовы рассматривать любую информацию и реагировать на нее», — ответил Шпиренко.
Что касается городских коммуникаций, то ресурсоснабжающие компании отчитались о своих успехах.
Так, в рамках подготовительных работ в Тюмени проведены испытания на тепломагистралях в контуре ТЭЦ-2 (напомним, в прошлом году были испытания в контуре ТЭЦ-1), также проводились испытания на тепловые потери. Проведена профилактика муниципальных и ведомственных котельных и тепловых пунктах. Большая работа была проведена по замене магистральных тепловых сетей — 4,8 км в двухтрубном исчислении поменяла компания «УТСК» — это в три раза больше, чем в прошлом году. Компанией «Тепло Тюмени» заменено 3,3 км обветшавших сетей (в двухтрубном исчислении). Муниципальных сетей за счет бюджета заменено 12,7 км в двухтрубном исчислении.
За счет бюджетных средств на 16 сентября отремонтировано 92% сетей от запланированного объема.
Проблема этой отрасли — изношенность оборудования: 43% — котельные; на магистральных сетях ОАО «УТСК» он составляет порядка 42,3% (28,4 км), на распределительных сетях обслуживаемых ОАО «Тепло Тюмени» — 61,5% (280 км).
По электроэнергетике план выполнен. Проблема здесь так же -значительная изношенность сетей, что приводит к увеличению роста отключений. «Это связано с большим объемом бесхозных сетей, и с тем, что началась активная застройка индивидуальными жилыми домами садоводческих обществ, где электросети не приспособлены на такую нагрузку», — сказал Шпиренко.
В системе водоснабжения города по-прежнему высокий уровень потерь — порядка 29,9%, этот показатель находится на уровне среднего по стране (30%), и выше западноевропейского (15%). И есть проблема в устаревших технологиях очистки воды, которые не обеспечивают ее нормативное состояние, а также отсутствие централизованного водоснабжения в некоторых районах города. Для решения этих проблем была утверждена инвестпрограмма, но в прошлом году она выполнена всего на 12%.
Из 1,5 тысяч километров газопровода 14 км с истекшим нормативным сроком эксплуатации, сегодня уже заменено 10 км. Износ объектов газоснабжения составляет 20%.
Работы по диагностированию внутридомового газового оборудования завершены на 315 домах. В 87 домах собственники не приняли решение о проведении этих работ, а соответственно договоры на проведение диагностики не заключали. В связи с тем, что дома не полностью находятся в муниципальной собственности, администрация не вправе навязывать жильцам услуги по диагностированию и замене газового оборудования. Но, по словам Шпиренко, администрация обратилась в жилищную инспекцию, чтобы она как-то повлиял на жильцов, поскольку неисправное газовое оборудование в жилом доме — это опасно. Отметим, что предписания от жилищной инспекции будут выданы в адрес управляющих организаций, поэтому жильцам, в чьих домах стоит газовое оборудование, нужно все-таки задуматься о состоянии этих сетей и поднять вопрос на собрании собственников.
В домах, где диагностика завершена, к 25 декабря будут готовы заключения, а работы по замене внутридомового оборудования будут организованы в 2014 году.
Итак, дома, по отчету департамента городского хозяйства, к зиме готовы, 19 сентября городу Тюмени выдан паспорт готовности к отопительному периоду.