Дома Тюмени готовы к зиме на 100%?

Работы по диагностированию внутридомового газового оборудования завершены на 315 домах. В 87 домах собственники не приняли решение о проведении этих работ, а соответственно договоры на проведение диагностики не заключали. В связи с тем, что дома не полностью находятся в муниципальной собственности, администрация не вправе навязывать жильцам услуги по диагностированию и замене газового оборудования. Но, по словам Шпиренко, администрация обратилась в жилищную инспекцию, чтобы она как-то повлиял на жильцов, поскольку неисправное газовое оборудование в жилом доме — это опасно. Отметим, что предписания от жилищной инспекции будут выданы в адрес управляющих организаций, поэтому жильцам, в чьих домах стоит газовое оборудование, нужно все-таки задуматься о состоянии этих сетей и поднять вопрос на собрании собственников.