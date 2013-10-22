А сколько корова дает молока?

«В СССР была разработана великолепная система оценки эффективности затрат труда. Только минус в том, что не было никакой мотивации. Если бы еще замотивировали, мы бы обогнали по надоям Америку!», — горячо обращается к двум десяткам собравшихся на обучение педагог Сергей Злобин. И перечисляет те критерии оценки эффективности молочной фермы, которые актуальны сегодня во всем мире: количество соматических клеток в молоке, длительность лактации у коров, количество молока, которое они дают в отношении к количеству корма, который съедают… Говорит и про производительность труда. «Возьмем такой важный показатель как надои. В России — 33 литра на человеко-час. При том, что в Европе — 150, в Америке — 230, в Израиле — 250!». Замотивированная по принципу «неужели мы хуже?» аудитория вздыхает: «Прямо за Россию обидно!». «Не все так плохо, есть и у нас фермы, которые дают по 150 литров!», — ободряет Сергей.