А сколько корова дает молока?

Советские фрески и цитаты из Карла Маркса — учеба проходит в декорациях Ялуторовского аграрного колледжа. Без ссылок на опыт СССР не обходятся и лекторы.
«В СССР была разработана великолепная система оценки эффективности затрат труда. Только минус в том, что не было никакой мотивации. Если бы еще замотивировали, мы бы обогнали по надоям Америку!», — горячо обращается к двум десяткам собравшихся на обучение педагог Сергей Злобин. И перечисляет те критерии оценки эффективности молочной фермы, которые актуальны сегодня во всем мире: количество соматических клеток в молоке, длительность лактации у коров, количество молока, которое они дают в отношении к количеству корма, который съедают… Говорит и про производительность труда. «Возьмем такой важный показатель как надои. В России — 33 литра на человеко-час. При том, что в Европе — 150, в Америке — 230, в Израиле — 250!». Замотивированная по принципу «неужели мы хуже?» аудитория вздыхает: «Прямо за Россию обидно!». «Не все так плохо, есть и у нас фермы, которые дают по 150 литров!», — ободряет Сергей.
Сергей Злобин — специалист родом из Курска. Пять лет получал высшее образование в сфере АПК, уже десять лет трудится по профессии: занимался кормами, работал главным технологом. «Этот семинар, „Аудит молочной фермы“ — пятидневный. Мы постараемся обозначить точки, которые необходимо контролировать, и посмотрим их на практике, выезжая на ферму. В понедельник тема — кормление. Вторник — выращивание молодняка, потом — вопросы репродукции, качества молока, экологические аспекты…».
Сергей Злобин: «В России надои — 33 литра на человеко-час, а в Израиле — 250!»
Тюменские фермеры пока воспринимают новые знания внимательно, но молчаливо, на вопросы лектора отвечать не спешат. Сергей Злобин объясняет: это не значит, что тюменцы чего-то не знают, просто аудитория еще «холодная». «Из года в год наши фермеры больше информации черпают из-за рубежа, уровень их теоретической подготовки повышается, и они задают вопросы по конкретным больным точкам в их хозяйствах».
Семинар Молочной бизнес-академии проходит в Тюменской области по инициативе компании Danone. На семинар, который для участников является бесплатным, съехались два десятка специалистов из Ялуторовского, Ишимского, Заводоуковского, Омутинского, Исетского, Сладковского районов. «У нас очень много возможностей учиться, в том числе и животноводству, но, когда варишься в собственном соку, взгляд замыливается. Поэтому подтягивать преподавательские кадры из других регионов — очень важно», — убежден заместитель директора областного департамента АПК Рустем Бетляев.
По словам Бетляева, проблема у нас не только с кормами. Например, показатели воспроизводства стада в Тюменской области, как и во всей России, не позволяют вести расширенного воспроизводства и тем более эффективной племенной продажи. Это значит, что выращенных коров хватает только для того, чтобы восполнить свои потери, а если мы что-то и продаем, то худшую часть племенного молодняка, и это подрывает бренд тюменского скота.
Рустем Бетляев: «Главная проблема — кадры».
Но все же самая ключевая проблема, считает Бетляев, — кадры: «Кадров нет, либо их квалификация невысока. А самое обидное — недооценен труд в животноводстве. Зарплата оставляет желать сильно лучшего. Это огромная проблема, которая, как насос, вытягивает ресурсы из нашего сельхозпроизводства».
«Не буду говорить о высоких конкурсах, но на 100% мы ежегодно комплектуемся», — отвечает на вопрос, охотно ли молодежь идет учиться, директор Ялуторовского аграрного колледжа Владимир Агапов. «В этом году был небольшой конкурс на базе девяти классов на специальности «механизация сельского хозяйства» и «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». По словам директора, колледж готовит кадры для АПК по всем направлениям. До 60 процентов выпускников находят работу по специальности, большая часть их них остается работать на предприятиях юга области. Дефицит кадров в отрасли есть, соглашается Агапов, но дело еще и в том, что работодатель ставит слишком высокую планку и не готов дать молодому специалисту год-полтора на адаптацию. Для того, чтобы молодежь была готова работать на новой импортной технике, в колледже устраивают выездные практики. «Например, два раза в неделю обучающихся по специальности „механизация“ мы возим в „Техноцентр“ в поселке Винзили, где они знакомятся с устройством современной техники, проходят практику вождения на трактородроме».
Взрослых учеников курсов МБА тоже на этой неделе будет возить «на практику». В понедельник, после семинаров по кормлению, они поехали на одно из лучших хозяйств региона — «Приозерное», что в 10 километрах от Ялуторовска. Главный зоотехник хозяйства Евгений Сахаров признался журналистам, что проблем в работе, конечно, много, но их стараются решать, в частности — подтягивая теоретический уровень, посещая курсы, которые проходят в области, а также — вырабатывая нетрадиционные подходы к ведению хозяйства. «Все всегда старались смотреть на молоко — конечный результат нашей работы, — объясняет Сахаров — Но мы сейчас пересмотрели свои взгляды, перевернули все с ног на голову, и решили смотреть, в первую очередь, на сервис-период коров, на рождение телят. Если будет все в порядке с этим — молоко тоже будет».
Тренинг МБА должен не только дать тюменским фермерам новые знания, но и привести к реальным эффективным изменениям в хозяйствах. Замдиректора областного департамента АПК Рустем Бетляев подчеркивает: «Надеюсь, что организаторы, как в эффективных школах бизнеса, примут за критерий эффективности обучения повышение зарплаты у слушателей курса. Чтобы после мониторинга они могли сказать: после нашего обучения зарплата возросла на 20%».
Справка:
Молочная бизнес-академия (МБА) — один из самых масштабных образовательных проектов по повышению квалификации для специалистов и управляющих молочных хозяйств в России. Первые курсы МБА стартовали в 2011 году в Санкт-Петербурге. Зимой 2012 года аналогичные тренинги прошли в Воронеже, Орле. В марте 2013 первый тренинг прошел и в Тюмени. В основу курса легли практически знания и опыт специалистов группы компаний Danone в России. В ближайшие два года обучение в рамках этого проекта смогут пройти в нашем регионе около 400 человек.