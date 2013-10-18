nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Студенты поделились кровью

18 октября 2013, 15:30
В Тюмени прошла двухдневная акция «Так может только человек. Снова в сборе!», которую совместно провели Областная станция переливания крови и Тюменский государственный нефтегазовый университет. Более 100 студентов ТюмГНУ сдали кровь, практически не отрываясь от учебного процесса.

Акция прошла 15 и 16 октября, к ней волонтеры Нефтегаза сделали специальные линейки-памятки и шоколад для сладкой поддержки доноров.

«В большинстве своем это были студенты-первокурсники, а значит — первичные доноры. Мы рады тому, что к донорскому движению привлекаются новые кадры», — поделились на станции переливания крови. И подчеркнули: не менее важно, чтобы все первичные доноры приходили на станцию переливания через полгода: «Если человек действительно кому-то помочь, то ему нужно приходить систематически.

Донорскую кровь разделяют на плазму и эритроциты, и если эритроциты передают нуждающимся в течение пяти дней, то плазма должна храниться полгода, только после этого ее можно использовать. Поэтому донору и нужно придти еще раз — чтобы снова сдать кровь и подтвердить, что он здоров, что за эти полгода не проявились никакие заболевания, которые могли быть на инкубационном этапе в момент первой сдачи крови», — пояснили в пресс-службе станции переливания.

Напомним, весной в рамках акции «Так может только человек!» студенты-активисты ТюмГНГУ устраивали танцевальный флешмоб в поддержку донорства.

#Новости#Доноры#ТюмГНГУ#Станция переливания крови#Медицина#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25