Студенты поделились кровью

Акция прошла 15 и 16 октября, к ней волонтеры Нефтегаза сделали специальные линейки-памятки и шоколад для сладкой поддержки доноров.
«В большинстве своем это были студенты-первокурсники, а значит — первичные доноры. Мы рады тому, что к донорскому движению привлекаются новые кадры», — поделились на станции переливания крови. И подчеркнули: не менее важно, чтобы все первичные доноры приходили на станцию переливания через полгода: «Если человек действительно кому-то помочь, то ему нужно приходить систематически.
Донорскую кровь разделяют на плазму и эритроциты, и если эритроциты передают нуждающимся в течение пяти дней, то плазма должна храниться полгода, только после этого ее можно использовать. Поэтому донору и нужно придти еще раз — чтобы снова сдать кровь и подтвердить, что он здоров, что за эти полгода не проявились никакие заболевания, которые могли быть на инкубационном этапе в момент первой сдачи крови», — пояснили в пресс-службе станции переливания.
Напомним, весной в рамках акции «Так может только человек!» студенты-активисты ТюмГНГУ устраивали танцевальный флешмоб в поддержку донорства.