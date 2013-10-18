Студенты поделились кровью

Донорскую кровь разделяют на плазму и эритроциты, и если эритроциты передают нуждающимся в течение пяти дней, то плазма должна храниться полгода, только после этого ее можно использовать. Поэтому донору и нужно придти еще раз — чтобы снова сдать кровь и подтвердить, что он здоров, что за эти полгода не проявились никакие заболевания, которые могли быть на инкубационном этапе в момент первой сдачи крови», — пояснили в пресс-службе станции переливания.