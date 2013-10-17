В Тюмени открыли первый памятник врачу

Сегодня перед главным корпусом Тюменской государственной медицинской академии открыли новый монумент — памятник земскому врачу. Торжественное открытие вошло в череду событий, посвященных празднованию 50-летия вуза.
«Это событие имеет большое значение не только для вуза, но и для города и области. В Тюменской области это первый памятник, посвященный врачу. Это отражение благодарности нашим учителям, всем, кто работает в медицине, отражение благодарности пациентов своим врачам», — сказал приветственном слове ректор академии Эдуард Кашуба.
Новый памятник, идея которого возникла больше года назад, воплощает образ врача середины позапрошлого столетия. Этакий благородный «врач вообще», в котором каждый может увидеть своего наставника или спасителя.
Важную роль земских врачей подчеркнул заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, который напомнил и о программе привлечения врачей на село работающей в нашем регионе: «Этот памятник — символ человека высокопрофессионального, которого прежде всего ждали в деревне. В прошлом году 244 специалиста, которых можно назвать земскими докторами, пришли на сельскую территорию».
Средства на памятник, как рассказали в ТюмГМА, собирали «всем миром», а создателем его стал скульптор, член Союза художников Владимир Шарапов. Он объяснил, что стремился создать образ «человека, который готов всегда к движению, готов придти на помощь по первой просьбе». «И в этой сумочке, что в его руках — надежда тех людей, к которым он приходил, людей больных. Это, в первую очередь, интеллигентный человек, их тех, что пошли в далекие города, в провинцию, чтоб хоть как-то помочь людям. Как у меня получился этот образ, судить вам», — обратился он к собравшимся на открытие памятника тюменцам.