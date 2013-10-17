В Тюмени открыли первый памятник врачу

Средства на памятник, как рассказали в ТюмГМА, собирали «всем миром», а создателем его стал скульптор, член Союза художников Владимир Шарапов. Он объяснил, что стремился создать образ «человека, который готов всегда к движению, готов придти на помощь по первой просьбе». «И в этой сумочке, что в его руках — надежда тех людей, к которым он приходил, людей больных. Это, в первую очередь, интеллигентный человек, их тех, что пошли в далекие города, в провинцию, чтоб хоть как-то помочь людям. Как у меня получился этот образ, судить вам», — обратился он к собравшимся на открытие памятника тюменцам.