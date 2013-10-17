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Особые дети будут гулять в «космических башмачках»

17 октября 2013, 11:10
В Тюменском областном центре реабилитации инвалидов установлен аппарат, аналогов которому в УрФО нет, — подошвенный имитатор опорных нагрузок «Корвит», который еще называют «космическими башмачками».
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Тюмень

Занятия на аппарате, предназначенном для реабилитации людей с ДЦП и другими заболеваниями, связанными с поражением стопы и голеностопного сустава, уже начались.

Уникальность данного прибора в том, что он позволяет имитировать показатели физического воздействия на стопу при ходьбе. Аппарат впервые был разработан в центре авиакосмической медицины для реабилитации космонавтов, у которых после длительного пребывания в условиях невесомости развивались проблемы с работой мышц ног и вертикализацией.

Сегодня известно, что механическое воздействие силы реакции опоры передается через нервную систему и влияет на активность клеток головного и спинного мозга. Достижения гравитационной физиотерапии в последующем нашли свое применение в реабилитации детей-инвалидов с детским церебральным параличом, людей после перенесенных травм, операций и инсультов, после длительного постельного режима, рассказывают в областном департаменте социального развития.

Метод опорной стимуляции прост в освоении, его применение станет эффективным механизмом восстановительной реабилитации для маленьких клиентов центра.

Справка:

Аппарат «Корвит» приобретен в рамках программы по обеспечению комплексной реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с нарушениями развития «Мы вместе» на 2013–2015 годы, которая реализуется в Тюменской области при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В декабре 2013 года второй аппарат «Корвит» будет установлен в корпусе центра по адресу ул. Уральская, 60, что позволит предоставить помощь большему количеству особых детей.

Фото — volynka.ru

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