Особые дети будут гулять в «космических башмачках»

Аппарат «Корвит» приобретен в рамках программы по обеспечению комплексной реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с нарушениями развития «Мы вместе» на 2013–2015 годы, которая реализуется в Тюменской области при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В декабре 2013 года второй аппарат «Корвит» будет установлен в корпусе центра по адресу ул. Уральская, 60, что позволит предоставить помощь большему количеству особых детей.