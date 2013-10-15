За сдающими тест на наркотики присмотрят камеры

«Видеокамера у нас установлена только в одном туалете — том, в котором сдают анализы. В здании есть еще множество туалетных комнат, куда могут сходить простые посетители, в комнату для анализов случайно они попасть не могут», — подчеркнул заместитель главного врача Областного наркологического диспансера Владимир Пушкарев. Он напомнил, что анализы сдавать необходимо под присмотром, а вот кто будет наблюдателем — лично присутствующая медсестра или видеокамера, уже можно выбирать. «То, что у нас в кабинке установлена камера слежения, мы не скрываем, это согласовано с прокуратурой», — подчеркнут Пушкарев.