За сдающими тест на наркотики присмотрят камеры

В конце минувшей недели Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном освидетельствовании на употребление наркотиков для отдельных категорий граждан, так что вскоре поток сдающих соответствующие анализы может заметно вырасти. В Тюмени, чтобы гарантировать достоверность результатов, используют электронные технологии.
«В областном наркологическом диспансере на Семакова объявление о видеонаблюдении есть, но оно висит в коридоре и информирует лишь о самом факте. Про туалет ничего не указано и медсестры не предупреждают», — пожаловался в редакцию NashGorod.ru тюменец, который недавно был вынужден пройти тестирование на наркотики и провести несколько неприятных минут в кабинке специальной уборной. «Законно ли такое наблюдение?», — удивляется он.
«Видеокамера у нас установлена только в одном туалете — том, в котором сдают анализы. В здании есть еще множество туалетных комнат, куда могут сходить простые посетители, в комнату для анализов случайно они попасть не могут», — подчеркнул заместитель главного врача Областного наркологического диспансера Владимир Пушкарев. Он напомнил, что анализы сдавать необходимо под присмотром, а вот кто будет наблюдателем — лично присутствующая медсестра или видеокамера, уже можно выбирать. «То, что у нас в кабинке установлена камера слежения, мы не скрываем, это согласовано с прокуратурой», — подчеркнут Пушкарев.
На вопрос, чем регулируется установка камер наблюдения в туалетных кабинках и позволяет ли закон такое вмешательство личную жизнь, ответил консультант портала NashGood.ru прокурор Тюмени Руфат Биктимеров.
«В действующем российском законодательстве нет самостоятельного нормативного акта, регулирующего деятельность по организации и осуществлению видеонаблюдения. Регулирования, касающиеся различных отдельных правовых аспектов видеонаблюдения, содержатся фрагментарно в Гражданском кодексе, Трудовом кодексе, Кодексе об административных правонарушениях, а также в специальных законодательных актах: ФЗ „О персональных данных“, „Об оперативно-розыскной деятельности“…», — пояснил прокурор.
«Туалетные комнаты в организациях являются местами общего доступа. Как правило, в указанных зонах видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации возможных противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу.
Принимая в качестве общего правила, что система видеонаблюдения устанавливается и эксплуатируется организацией самостоятельно, тем не менее, отмечаем распространенную практику, когда осуществление видеонаблюдения поручается стороннему охранному предприятию. В таких случаях обязательно уведомление посетителей о том, что в помещениях производится видеонаблюдение в силу части 3 статьи 12 ФЗ „О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации“. Для выполнения такого требования достаточно установить хорошо читаемые таблички в наиболее доступных для посетителей местах. Каких-либо дополнительных специальных требований к содержанию либо формату таких табличек действующее законодательство не устанавливает».
Фото — secnews.ru