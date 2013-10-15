Тюменские спортсменки добились успеха

У юной тюменки Анны Журавлевой пока нет такого количества медалей, как у Юлии Ефимовой, но и она достойно представляет наш регион на международном уровне. В конце прошлой недели сспортсменка завоевала «золото» на юниорском первенстве мира по самбо. Соревнования прошли в греческих Салониках. В весовой категории до 56 кг Анна одержала победу в четырех встречах над соперницами Андреа Фабиан из Сербии, Виолетой Женчевой из Болгарии, Ксенией Данилович из Беларуси, а в финальном поединке над Наталией Илькив (Украина). Тюменка не только завоевала 1 место, но и выполнила норматив мастера спорта международного класса, отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо».