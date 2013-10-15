Тюменские спортсменки добились успеха

Тюменские спортсменки вновь добились успеха на мировом уровне. Хорошие новости пришли из Москвы и из Греции: выступающая за наш регион титулованная пловчиха Юлия Ефимова завоевала две медали на этапе Кубка мира, а юная самбистка Анна Журавлева привезла «золото» с первенства мира.
Очередной этап Кубка мира по плаванию прошел в Москве 12–13 октября. В первый день соревнований на дистанции 100 метров брассом Юлия Ефимова стала второй, установив, тем не менее, рекорд России. Она уступила литовке Руте Мейлутите, которая установила рекорд мира. Третьей стала ямайская спортсменка Алиа Аткинсон.
На дистанции 200 метров Юлия одержала победу со временем 2.18,50 мин, обновив рекорд России. Второй стала еще одна россиянка Виталина Симонова, ее результат. Третье место заняла спортсменка из Японии Канако Ватанабе, сообщает областной центр спортивной подготовки.
Следующий этап Кубка мира по плаванию пройдет 17–18 октября в Дубае (ОАЭ).
У юной тюменки Анны Журавлевой пока нет такого количества медалей, как у Юлии Ефимовой, но и она достойно представляет наш регион на международном уровне. В конце прошлой недели сспортсменка завоевала «золото» на юниорском первенстве мира по самбо. Соревнования прошли в греческих Салониках. В весовой категории до 56 кг Анна одержала победу в четырех встречах над соперницами Андреа Фабиан из Сербии, Виолетой Женчевой из Болгарии, Ксенией Данилович из Беларуси, а в финальном поединке над Наталией Илькив (Украина). Тюменка не только завоевала 1 место, но и выполнила норматив мастера спорта международного класса, отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо».