Тюменские Церетели и Распопов создали памятник соцработнику

Памятник открыли второго октября — в честь 10-летия интерната. На переднем плане — три фигуры: ребенок, пожилая женщина, опирающаяся на трость, и инвалид на коляске. За ними стоит молодая женщина, придерживающая инвалидную коляску, — олицетворение социального работника.
Памятник выполнен из гипса группой сотрудников интерната. Как они признались, это — их первый опыт в создании памятника. Интересно, что среди четырех создателей памятника двое — однофамильцы известных скульпторов. Одного из работников интерната зовут Алексей Распопов, а фамилия помощника директора — Церетели.