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Тюменские Церетели и Распопов создали памятник соцработнику

11 октября 2013, 10:35
На территории Винзилинского психоневрологического интерната появился памятник, посвященный социальному работнику.

Памятник открыли второго октября — в честь 10-летия интерната. На переднем плане — три фигуры: ребенок, пожилая женщина, опирающаяся на трость, и инвалид на коляске. За ними стоит молодая женщина, придерживающая инвалидную коляску, — олицетворение социального работника.

Памятник выполнен из гипса группой сотрудников интерната. Как они признались, это — их первый опыт в создании памятника. Интересно, что среди четырех создателей памятника двое — однофамильцы известных скульпторов. Одного из работников интерната зовут Алексей Распопов, а фамилия помощника директора — Церетели.

#Новости#Памятники#Винзилинский психоневрологический интернат#Дарья#Общество
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