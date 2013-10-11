Тюменские Церетели и Распопов создали памятник соцработнику

Памятник выполнен из гипса группой сотрудников интерната. Как они признались, это — их первый опыт в создании памятника. Интересно, что среди четырех создателей памятника двое — однофамильцы известных скульпторов. Одного из работников интерната зовут Алексей Распопов, а фамилия помощника директора — Церетели.