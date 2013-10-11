Тюменская велогонщица выиграла первенство России

Первенство России в гонке критериум, состоящее из трех туров, завершилось в Анапе. Первый тур прошел в июне в городе Великие Луки, второй — в августе в Воронеже.
Несмотря на третий результат в заключительном, третьем туре первенства страны, по сумме результатов тюменская велогонщица Диана Климова стала победителем, набрав 68 очков, сообщает пресс-служба областного центра спортивной подготовки. Второй стала Ольга Дейко (Республика Адыгея), набравшая 52 очка. Третье место заняла Маргарита Конищева (Воронеж), ее результат — 46 очков.
Отметим, что Диана Климова, которой 8 октября исполнилось 17 лет, — мастер спорта по велоспорту, победитель и призер всероссийских соревнований. В настоящее время тренируется под руководством Олега Кугаевского.