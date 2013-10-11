nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская велогонщица выиграла первенство России

11 октября 2013, 16:48
Тюменская велогонщица Диана Климова выиграла первенство России в гонке критериум.
Сюжет
Тюмень

Первенство России в гонке критериум, состоящее из трех туров, завершилось в Анапе. Первый тур прошел в июне в городе Великие Луки, второй — в августе в Воронеже.

Несмотря на третий результат в заключительном, третьем туре первенства страны, по сумме результатов тюменская велогонщица Диана Климова стала победителем, набрав 68 очков, сообщает пресс-служба областного центра спортивной подготовки. Второй стала Ольга Дейко (Республика Адыгея), набравшая 52 очка. Третье место заняла Маргарита Конищева (Воронеж), ее результат — 46 очков.

Отметим, что Диана Климова, которой 8 октября исполнилось 17 лет, — мастер спорта по велоспорту, победитель и призер всероссийских соревнований. В настоящее время тренируется под руководством Олега Кугаевского.

#Новости#Велоспорт#Тюмень#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25