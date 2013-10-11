Странное свечение в небе оказалось ракетой

Тюменец Руслан Гусейнов заметил свечение в 19.45. «На сгусток газа похожее, перемещалось, ближе к земле переросло в огромный шар и растворилось. Было такое ощущение, что падает», — написал горожанин в социальной сети и разместил фотографию.
«Видел, как что-то непознанное летело, похоже на ступень от ракеты. Красиво было», — сообщил на форуме NashGorod.ru пользователь Site.
Как сообщает издание Вести.ру, 10 октября стартовала межконтинентальная баллистическая ракета РС-12 М «Тополь». Это был испытательный пуск, произведенный в 17 часов 39 минут по московскому времени. Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«Целями пуска являлись подтверждение стабильности основных летно-технических характеристик ракет данного класса в период продленных сроков эксплуатации, отработка средств измерения измерительных комплексов различного типа, — пояснил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России по РВСН полковник Игорь Егоров. — Задачи испытательного пуска выполнены в полном объеме».