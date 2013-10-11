Странное свечение в небе оказалось ракетой

Тюменец Руслан Гусейнов заметил свечение в 19.45. «На сгусток газа похожее, перемещалось, ближе к земле переросло в огромный шар и растворилось. Было такое ощущение, что падает», — написал горожанин в социальной сети и разместил фотографию.