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Странное свечение в небе оказалось ракетой

11 октября 2013, 11:14
Вечером 10 октября жителем областного центра в районе села Кулаково было замечено странное свечение. Об этом он написал порталу NashGorod.ru. «НЛО» оказалось планово запущенной баллистической ракетой РС-12 М «Тополь».

Тюменец Руслан Гусейнов заметил свечение в 19.45. «На сгусток газа похожее, перемещалось, ближе к земле переросло в огромный шар и растворилось. Было такое ощущение, что падает», — написал горожанин в социальной сети и разместил фотографию.

«Видел, как что-то непознанное летело, похоже на ступень от ракеты. Красиво было», — сообщил на форуме NashGorod.ru пользователь Site.

Как сообщает издание Вести.ру, 10 октября стартовала межконтинентальная баллистическая ракета РС-12 М «Тополь». Это был испытательный пуск, произведенный в 17 часов 39 минут по московскому времени. Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Целями пуска являлись подтверждение стабильности основных летно-технических характеристик ракет данного класса в период продленных сроков эксплуатации, отработка средств измерения измерительных комплексов различного типа, — пояснил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России по РВСН полковник Игорь Егоров. — Задачи испытательного пуска выполнены в полном объеме».

#Новости#Казахстан#Космос#Баллистические ракеты#Женя#Общество
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