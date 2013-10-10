Жители области помогут детским домам вместе с Почтой России

Оставить деньги на подписку для детских домов уже сегодня можно в специальной копилке в Центральном отделении почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56). Денежные средства будут приниматься здесь до 18 октября. На протяжении всех дней благотворительной акции в клиентском зале отделения будут находиться сотрудники отдела подписки Тюменского районного почтамта. Они предоставят подробную информацию о «Страничках детского счастья» всем желающим. Также подписку можно оформить у оператора связи в любом из окон центрального отделения.