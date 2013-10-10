Жители области помогут детским домам вместе с Почтой России

В рамках благотворительной акции «Странички детского счастья» Почта России предоставит дарителям скидку в размере 10% от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку периодической печати.
Оставить деньги на подписку для детских домов уже сегодня можно в специальной копилке в Центральном отделении почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56). Денежные средства будут приниматься здесь до 18 октября. На протяжении всех дней благотворительной акции в клиентском зале отделения будут находиться сотрудники отдела подписки Тюменского районного почтамта. Они предоставят подробную информацию о «Страничках детского счастья» всем желающим. Также подписку можно оформить у оператора связи в любом из окон центрального отделения.
В Тюменской области акция по благотворительной подписке стала уже доброй традицией. На все пожертвованные средства оформляется подписка на детские издания.
В этом году в благотворительной акции «Странички детского счастья» участвуют 6 детских специальных учреждений. Среди них школа-интернат «Горизонт», детский дом «Содружество», детский дом № 66, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Милосердие», социальный приют для детей «Отрада» и Борковский детский дом.