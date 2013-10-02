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День вегетарианства тюменская молодежь отметила чебуреками и колбасой

2 октября 2013, 13:18
Вчера, 1 октября, вегетарианцы всех стран отмечали Всемирный день вегетарианства. Исключением не стали и тюменцы. Активисты экологического общества Green Helpers совместно с клубом «Чайная Гавань» отпраздновали эту дату совместным мероприятием.

Совместными усилиями был накрыт большой стол, где все блюда были приготовлены без мяса. Активист Green Helpers Елизавета Кашина провела небольшую экскурсию по вегетарианским яствам. Оказывается, что «фальшивые чебуреки» (которые с виду сложно отличить от обычных) приготовлены из обычного дрожжевого теста и тушенной капусты, а колбаса в бутербродах — соевая.

Как объяснила Лиза, в нашем городе можно быть вегетарианцем и не иметь глубоких кулинарных познаний: существует специальный магазин «Вегетарианские продукты в Тюмени» и кафе «Бурфи», где предлагают комплексные обеды без мяса.

Елизавета поспешила развеять миф, что отказываясь от мяса, человек начинают больше есть мучного и прибавляют в весе. «Мясо долго переваривается и организм тратит на это много сил. Поэтому какое-то время не остаётся энергии на активные действия, нужно полежать, отдохнуть, пока всё переваривается. У вегетарианцем такой потребности нет. Поэтому с весом проблем не возникает». Руководитель «Green Helpers» Дмитрий Пронин объяснил главную цель мероприятия: «Мы празднуем День вегетарианства уже третий год. Люди приходят, знакомятся, общаются, делятся опытом». По его словам, в Тюмени проживает примерно полторы-две тысячи вегетарианцев.

На мероприятии можно было увидеть совсем маленьких детей. Их родители объяснили, что вегетарианство является добровольным и осознанным выбором человека и поэтому не навязывается детям — они принимают в пищу всё тоже самое, что и другие их ровесники.

Владелец «Чайной Гавани» Юрий Юрийчук рассказал о том, что концепция его заведения и мировоззрение вегетарианцев очень похожи: «Почти все сотрудники нашего заведения — вегетарианцы. Более того, многие наши клиенты, приобщаясь к чайной культуре, отказываются от мяса. Не знаю, как это происходит на уровне понимания, сознания, трансформации, но как-то это происходит. Тоже самое часто бывает и с теми, кто занимается йогой — просто начинают сокращать потребление мяса или вовсе отказываются от него».

Виталий Беспалов

#Новости#Green Helpers#Диеты#Дарья#Общество
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