День вегетарианства тюменская молодежь отметила чебуреками и колбасой

Совместными усилиями был накрыт большой стол, где все блюда были приготовлены без мяса. Активист Green Helpers Елизавета Кашина провела небольшую экскурсию по вегетарианским яствам. Оказывается, что «фальшивые чебуреки» (которые с виду сложно отличить от обычных) приготовлены из обычного дрожжевого теста и тушенной капусты, а колбаса в бутербродах — соевая.
Как объяснила Лиза, в нашем городе можно быть вегетарианцем и не иметь глубоких кулинарных познаний: существует специальный магазин «Вегетарианские продукты в Тюмени» и кафе «Бурфи», где предлагают комплексные обеды без мяса.
Елизавета поспешила развеять миф, что отказываясь от мяса, человек начинают больше есть мучного и прибавляют в весе. «Мясо долго переваривается и организм тратит на это много сил. Поэтому какое-то время не остаётся энергии на активные действия, нужно полежать, отдохнуть, пока всё переваривается. У вегетарианцем такой потребности нет. Поэтому с весом проблем не возникает». Руководитель «Green Helpers» Дмитрий Пронин объяснил главную цель мероприятия: «Мы празднуем День вегетарианства уже третий год. Люди приходят, знакомятся, общаются, делятся опытом». По его словам, в Тюмени проживает примерно полторы-две тысячи вегетарианцев.
На мероприятии можно было увидеть совсем маленьких детей. Их родители объяснили, что вегетарианство является добровольным и осознанным выбором человека и поэтому не навязывается детям — они принимают в пищу всё тоже самое, что и другие их ровесники.
Владелец «Чайной Гавани» Юрий Юрийчук рассказал о том, что концепция его заведения и мировоззрение вегетарианцев очень похожи: «Почти все сотрудники нашего заведения — вегетарианцы. Более того, многие наши клиенты, приобщаясь к чайной культуре, отказываются от мяса. Не знаю, как это происходит на уровне понимания, сознания, трансформации, но как-то это происходит. Тоже самое часто бывает и с теми, кто занимается йогой — просто начинают сокращать потребление мяса или вовсе отказываются от него».
Виталий Беспалов