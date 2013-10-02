День вегетарианства тюменская молодежь отметила чебуреками и колбасой

Елизавета поспешила развеять миф, что отказываясь от мяса, человек начинают больше есть мучного и прибавляют в весе. «Мясо долго переваривается и организм тратит на это много сил. Поэтому какое-то время не остаётся энергии на активные действия, нужно полежать, отдохнуть, пока всё переваривается. У вегетарианцем такой потребности нет. Поэтому с весом проблем не возникает». Руководитель «Green Helpers» Дмитрий Пронин объяснил главную цель мероприятия: «Мы празднуем День вегетарианства уже третий год. Люди приходят, знакомятся, общаются, делятся опытом». По его словам, в Тюмени проживает примерно полторы-две тысячи вегетарианцев.