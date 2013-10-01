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Прокуратура оштрафовала одну из служб такси

1 октября 2013, 15:09
Ялуторовская межрайонная прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила нарушения в ООО «НонСтоп-Ялуторовск», осуществляющем перевозки пассажиров легковым такси.

Напомним, что согласно действующему законодательству деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем соответствующего разрешения, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. При этом разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, было установлено, что ООО «НонСтоп-Ялуторовск» систематически осуществляло деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. При этом четыре ее автомобиля не имели разрешения на перевозку пассажиров. Все это создавало опасность жизни и здоровью граждан.

Прокуратура возбудила против исполнительного директора ООО «НонСтоп-Ялуторовск» административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно). По результатам рассмотрения дела мировой суд подверг его штрафу в размере 4 тысяч рублей.

#Новости#Прокуратура#Такси#Тюменская область#Ялуторовск#Транспорт#Olga#Общество
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