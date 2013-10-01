Прокуратура оштрафовала одну из служб такси

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, было установлено, что ООО «НонСтоп-Ялуторовск» систематически осуществляло деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. При этом четыре ее автомобиля не имели разрешения на перевозку пассажиров. Все это создавало опасность жизни и здоровью граждан.