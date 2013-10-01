Прокуратура оштрафовала одну из служб такси

Напомним, что согласно действующему законодательству деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем соответствующего разрешения, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. При этом разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, было установлено, что ООО «НонСтоп-Ялуторовск» систематически осуществляло деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. При этом четыре ее автомобиля не имели разрешения на перевозку пассажиров. Все это создавало опасность жизни и здоровью граждан.
Прокуратура возбудила против исполнительного директора ООО «НонСтоп-Ялуторовск» административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно). По результатам рассмотрения дела мировой суд подверг его штрафу в размере 4 тысяч рублей.