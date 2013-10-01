Любителей американского футбола зовут в команду

Американский футбол — очень интересный и зрелищный вид спорта, но при этом не такой травматичный, как всем кажется. Он знаком каждому, как минимум, по сценам из голливудских фильмов. При этом мало кто знает, что и в Тюмени есть поклонники американского футбола.

Сюжет Тюмень