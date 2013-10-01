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Любителей американского футбола зовут в команду

1 октября 2013, 13:00
Американский футбол — очень интересный и зрелищный вид спорта, но при этом не такой травматичный, как всем кажется. Он знаком каждому, как минимум, по сценам из голливудских фильмов. При этом мало кто знает, что и в Тюмени есть поклонники американского футбола.
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Тюмень

Сейчас в России насчитывается около 60 команд по американскому футболу. Тюмень пока не попадает в официальный список, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Несколько месяцев назад в нашем городе появилась команда «Черные соболи». Любители американского футбола провели несколько тренировок и не собираются на этом останавливаться.

«Мы начали тренироваться месяц назад. Пока нас не так много, как хотелось бы, но мы активно пытаемся развивать команду. Самостоятельно изучаем правила американского футбола, методы тренировок. Привлекаем новых людей и сподвижников», — рассказал игрок команды Андрей Калибабов.

Отметим, что американский футбол — спортивная командная игра с овальным мячом на прямоугольной площадке, разделенной на 20 равных отрезков. В командах по 11 человек. Игра длится 4 периода по 15 минут. Цель игры — приземлить мяч за лицевую линию ворот, либо попасть мячом в створ ворот с игры или со штрафного. В России американский футбол только начинает набирать обороты, однако наша страна считается перспективной в плане развития данного вида спорта.

«Черные соболи» приглашают в команду тюменцев, которые не прочь попробовать себя на поле. Подробнее о тренировках можно узнать в группе Клуба американского футбола г. Тюмени — vk.com/amf72.

#Новости#Тюмень#Американский футбол#Таня#Спорт
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