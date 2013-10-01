Дом престарелых европейского уровня открылся в Тюмени

Первого октября в Тюмени открылся Сare Family Center («Центр семейной заботы»), это первый частный дом престарелых европейского уровня!
Центр Сare Family Center расположен в живописном месте вблизи Тюмени, в комфортабельной резиденции, где согласно европейским стандартам созданы наилучшие условия пребывания для пожилых людей.
Специализация центра — предоставление качественных социальных услуг с проживанием на территории центра. Специалисты Care Family Center в сотрудничестве с зарубежными коллегами (Франция — Relais Tendresse — Residence pour personnes ages, Испания — Sanyres) перенимали европейский опыт работы с пожилыми людьми, культуры организации досуга. Квалифицированный персонал всегда с любовью и заботой относится к гостям.
Care family center подходит к своему делу со всей ответственностью. «Мы понимаем, как сложно бывает найти место проживания для ваших близких. Как сложно согласиться на то, чтобы за ними ухаживал кто-то посторонний. Но мы уверяем вас, что мы сделаем все возможное, чтобы ваш близкий человек был счастлив в Сare Family Center, — говорят создатели центра.
Телефон: 8 (3452) 61-82-62