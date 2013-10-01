Дом престарелых европейского уровня открылся в Тюмени

Care family center подходит к своему делу со всей ответственностью. «Мы понимаем, как сложно бывает найти место проживания для ваших близких. Как сложно согласиться на то, чтобы за ними ухаживал кто-то посторонний. Но мы уверяем вас, что мы сделаем все возможное, чтобы ваш близкий человек был счастлив в Сare Family Center, — говорят создатели центра.