Андрей Кораблев: Родительский комитет давно искал на меня компромат

Как мне стало известно из материалов дела, жалобу на видео они написали в апреле. Причём интересна история того, как именно это происходило. Эта троица, Шестаков, Медведев и Добрынин, договорились о том, что надо изучить мою страницу «ВКонтакте». Во время допроса они объясняли это так: в связи с тем, что я являюсь активным деятелем СВБ, их обеспокоило, нет ли у меня на странице чего-то плохого. С этой целью они принялись за изучение моей странице. Никто из них не может сказать, что обнаружили видео случайно, так как случайно на него не наткнешься: его никто ни разу не перепостил с моей страницы, да и сам ролик был очень глубоко зарыт в списке видеозаписей, а их у меня порядка четырёхсот. Поиск их облегчило то, что видеозапись называлась «Богохульство».