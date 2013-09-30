Андрей Кораблев: Родительский комитет давно искал на меня компромат

В минувшую пятницу портал NashGorod.ru сообщил о том, что прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении активиста Союза воинствующих безбожников (СВБ) Андрея Кораблева: его обвиняют в публичной демонстрации в интернете порнографических материалов. Новость вызвала бурную дискуссию. Наш корреспондент встретился с Андреем Кораблёвым, чтобы узнать подробности истории.
В первую очередь вопрос, который интересует многих: о каком же именно видео идёт речь?
— Это видеоролик продолжительностью 44 секунды. На нём полуобнаженная женщина в одеждах католической монахини совершала различные действия сексуального характера. Наверняка это часть какого-то фильма. Я просто наткнулся на этот фрагмент на просторах интернета, добавил в свои видеозаписях на странице во «ВКонтакте» и потом даже не смотрел. Это был ноябрь 2011 года. То есть задолго до принятия закона «Об оскорблении чувств верующих» и за полгода до введения уголовной ответственности за публичную демонстрацию порнографических материалов в интернете. Именно по этой статье в итоге и было заведено дело.
Кому же понадобилось перерывать вашу страницу и обращаться в прокуратуру?
— Началось всё с того, что в 2009 году было организовано тюменское отделение Союза воинствующих безбожников, а через некоторое время параллельно был организован и Тюменский городской родительский комитет. Какое-то время мы друг на друга никакого внимания не обращали. Но в 2011 году православная журналистка Кудрявцева опубликовала на сайте ТГРК статью, где в агрессивной форме раскритиковала нашу деятельность. Её гнев вызвала акция тюменского отделения СВБ «Антиклерекализм-2011», которая состоялась за неделю до пасхи. В своей статье Кудрявцева нас всячески критиковала, местами и вовсе оскорбляла и просила считать это официальным заявлением о привлечении нас к уголовной ответственности.
С тех пор началась целая эпопея борьбы ТГРК против СВБ. Формы её были не только правовые. Они пытались срывать наши мероприятия. К примеру, на одну акцию, в которой мы участвовали, эти люди привели толпу националистов. Сначала один из лидеров ТГРК Медведев со своим напарником пытались утащить и разорвать плакаты, а во время моего выступления из толпы выскочил какой-то молодчик, выбежал на трибуну, сбил меня с ног и попытался скрыться. Были и другие случаи, когда Медведев и Шестаков и другие приходили на митинги и начинали устраивать что-то вроде контрпикетов.
После каждого нашего мероприятия через месяц-два меня в очередной раз вызывали в Центр по борьбе с экстремизмом и допрашивали по поводу того, что именно на наших акциях происходило. Причиной таких вызовов были обращения ТГРК в прокуратуру, следственный комитет и УВД. Ни одно такое обращение для них успехом не увенчалась, так как проверки показывали, что никакого состава преступления в наших действиях нет.
И тогда члены ТГРК стали искать состав преступления на вашей странице «ВКонтакте»?
— В начале этого года от ТГРК поступила жалоба по поводу того, что у меня на странице «ВКонтакте» в фотографиях размещена картинка-демотиватор, на которой были изображены участницы группы FEMEN и подпись «Пили кресты — спасай Россию!». Меня вызвали в Центр «Э» и я прояснил, что картинка была выложена не в пропагандистских целях, я ни к чему не призывал, а опубликовал её в целях информационных, чтобы люди знали о существованиях таких демотиваторов и вступали в дискуссию, обсудили, нужно ли это делать или нет. На тот момент моя страница была открыта для комментариев.
Никакого дела возбуждено не было. Мне вообще кажется, что подобное вызывает у сотрудников Центра «Э» лишь иронию. Но члены же ТГРК начали искать на меня компромат. На их сайте появилась очень большая статья, чуть ли не целое исследование, посвященное именно нашей организации. В ней говорилось о том, какие мы плохие, припомнили и комиссаров в кожаных тужурках и зачем-то к либералам нас приписали. В публикации была целая куча оскорблений, клеветы. Мы даже хотели написать жалобу, но в итоге не стали это делать, хотя надо было бы.
Как мне стало известно из материалов дела, жалобу на видео они написали в апреле. Причём интересна история того, как именно это происходило. Эта троица, Шестаков, Медведев и Добрынин, договорились о том, что надо изучить мою страницу «ВКонтакте». Во время допроса они объясняли это так: в связи с тем, что я являюсь активным деятелем СВБ, их обеспокоило, нет ли у меня на странице чего-то плохого. С этой целью они принялись за изучение моей странице. Никто из них не может сказать, что обнаружили видео случайно, так как случайно на него не наткнешься: его никто ни разу не перепостил с моей страницы, да и сам ролик был очень глубоко зарыт в списке видеозаписей, а их у меня порядка четырёхсот. Поиск их облегчило то, что видеозапись называлась «Богохульство».
Они её нашли, друг другу продемонстрировали, чтобы ни у кого сомнений не было. Сразу скажу, что на момент удаления у этой видеозаписи было более 11 000 просмотров, но из них с моей страницы только 25. То есть как минимум пять раз её посмотрели сами допрошенные члены ТГРК, потом была проверка, экспертизы… Счётчик «ВКонтакте» работает так, что видео не обязательно досматривать до конца — просмотр засчитывается после открытия видеозаписи. Можно сделать выводы о том, что кроме них её толком никто и не смотрел.
Когда вам сообщили, что на вас заведено дело?
— 12 сентября у меня провели обыск, был изъят компьютер, флеш-карта, внешний жёсткий диск. Это было для меня полнейшей неожиданностью. Заключение по обыску гласит, что данного видеоролика у меня ни на одном носителе не было. Стало понятно, что никакого порно я у себя дома не снимаю и не выкладываю. Изначально было и такое подозрение, ведь тот самый пороноролик, по всей видимости, российского производства.
После обыска меня со всеми вещами доставили в Центр «Э» и стали допрашивать. В ходе допроса я дал признательные показания в том, что действительно выкладывал на своей странице этот ролик. Я также указал, что причинами размещения видео не было оскорбление чувств верующих, ведь изначально члены ТГРК писали заявление на две статьи — публичная демонстрация порнографии и оскорбление чувств верующих.
Широкую огласку данное дело получило в минувшую пятницу, когда на сайте прокуратуры появился пресс-релиз. Дальше пошёл волнообразный процесс, и новость об этом появилась в тюменских и федеральных СМИ. Сейчас дело направлено в суд. Я думаю, что само судебное разбирательство начнётся через месяц. Статья о демонстрации порнографии предусматривает лишение свободы до 6 лет. Я прохожу именно по ней, а не по «оскорблению чувств верующих».
Как вам кажется, какой вердикт вынесет суд?
— У меня было чистосердечное признание, я не вставлял палки в колёса следствию, давал все показания. Думаю, это должны учесть. Я надеюсь на условный срок. Нужно учитывать, что на данный момент по статье о демонстрации порно ещё не было вынесено приговоров с реальным сроком тюремного заключения.
А что будет с тюменским отделением СВБ?
— Судя по комментариям, персонажи из ТГРК надеются, что после вердикта суда деятельность СВБ будет прекращена. Совершено нет. Во-первых, ситуация с видеороликом никакого отношения к организации не имеет. Это моё личное дело. Во-вторых, в тюменском отделении СВБ помимо меня хватает людей, которые в любом случае продолжат деятельность союза.
Но ведь данное дело в любом случае скажется на вашей репутации?
— Я вижу, как реагирует общество. Все прекрасно понимают, что дело шито белыми нитками, никакая это не борьба с порнографией, а просто повод для возбуждения против меня уголовного дела. Я не боюсь за свою репутацию. Люди видят, как обстоят дела. Подобные действия ТГРК наоборот могут кого-то от них оттолкнуть. Я уже видел материалы на том же «Цветном бульваре», где даже люди верующие говорят о том, что это полный беспредел и показывает самих членов ТГРК не с лучшей стороны. Не удивительно, что на их официальном сайте по этому делу нет никакой информации.
Виталий Беспалов
Фото — Екатерина Назарова