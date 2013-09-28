Покерный клуб на Малыгина закрыт

Напоминаем, что за незаконную организацию и проведение азартных игр устанавливаются административные штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией игрового оборудования во всех перечисленных случаях.