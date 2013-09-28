Покерный клуб на Малыгина закрыт

Так, сегодня ночью в ходе реализации полученной информации подразделениями УМВД России по городу Тюмении бойцами ОМОН УМВД по Тюменской области в одном из домов по улице Малыгина областного центра выявлено подпольное игорное заведение, специализирующееся на турнирах по игре в «Покер».
В помещении, состоящем из одного зала и нескольких подсобных комнат, находилось 2 администратора и 16 игроков за покерными столами. Одно из помещений было оборудовано под кухню, где имелись различные продукты питания и алкогольные напитки, рассказывают в пресс-службе городского УМВД.
Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Тюмени изъято три покерных стола, колоды карт, фишки, а также денежные средства, другие атрибуты азартных игр и учетные книги, в которых зафиксирована вся прибыль, получаемая от незаконной деятельности.
Посетители объясняли свое нахождение в данном заведении тем, что якобы попали туда случайно и о том, что там осуществляется незаконная деятельность — не знали.
В настоящее время устанавливается организатор данного игорного заведения, который будет привлечен к ответственности.
Всего с начала года подразделением экономической безопасности УМВД России по городу Тюмени проведено 49 рейдов, в результате которых изъято по различным адресам 102 системных блока, через которые осуществлялась незаконная игорная деятельность, посредством выход в сеть Интернет, а также 216 единиц электронного оборудования. По результатам мероприятий приняты соответствующие процессуальные решения.
Напоминаем, что за незаконную организацию и проведение азартных игр устанавливаются административные штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией игрового оборудования во всех перечисленных случаях.
За осуществление деятельности без лицензии гражданин должен будет заплатить штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностное лицо — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, также с конфискацией игрового оборудования.
Уголовная ответственность по совокупности нарушений может составить от 3 до 6 лет лишения свободы и предусматривается в том случае, если преступления совершены с извлечением дохода в крупном (свыше 1,5 млн. рублей) и особо крупном (более 6 млн. рублей) размере.