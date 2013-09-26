В сентябре за тепло начислят как за полный месяц

«При определении новых нормативов на отопление учтен удельный расход тепловой энергии на отопление (ккал в час на 1 кв.м). Этот показатель зависит от материала стен, крыши, объёма жилых помещений и площади ограждающих конструкций и окон. Чем выше многоквартирный дом, тем меньше площадь ограждающих конструкций (стен, перекрытий), приходящаяся на 1 квадратный метр общей площади помещений, соответственно, ниже удельная величина потерь через ограждающие конструкции и меньше количество тепловой энергии на поддержание необходимой температуры в помещениях»,- поясняют на портале органов местной власти. В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306) нормативы установлены различными и зависят от года постройки здания и количества этажей в нем.