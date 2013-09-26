В сентябре за тепло начислят как за полный месяц

В сентябре тюменцы заплатят полную стоимость за теплоснабжение. Новые нормативы зависят от года постройки здания и количества этажей в нем. Если плата за отопление в большей части муниципальных образований области ранее взималась равными долями в течение всего года, то теперь только в отопительный период — с сентября по май.
Как поясняют в ТРИЦ, начисления по услуге «отопление» за сентябрь будет производится за полный месяц согласно приказу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области № 79/01-05-ос от 28.06.2013. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению количество тепловой энергии, необходимой для отопления (Гкал/год), распределено на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно) равными долями (количество календарных месяцев, в том числе неполных, принято исходя из данных о фактической продолжительности отопительного периода за предыдущие 5 лет). Настоящий приказ вступил в силу с 1 июля 2013 года.
То есть первая половина сентября, когда не сразу четко понятно, какая часть месяца будет отопительной, берется в расчет, но это не означает, что человек переплачивает за полмесяца. Все то тепло, которое потребуется в днях на отопительный период, раскинуто платежами на 9 месяцев.
«При определении новых нормативов на отопление учтен удельный расход тепловой энергии на отопление (ккал в час на 1 кв.м). Этот показатель зависит от материала стен, крыши, объёма жилых помещений и площади ограждающих конструкций и окон. Чем выше многоквартирный дом, тем меньше площадь ограждающих конструкций (стен, перекрытий), приходящаяся на 1 квадратный метр общей площади помещений, соответственно, ниже удельная величина потерь через ограждающие конструкции и меньше количество тепловой энергии на поддержание необходимой температуры в помещениях»,- поясняют на портале органов местной власти. В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306) нормативы установлены различными и зависят от года постройки здания и количества этажей в нем.
Если дом оснащен общедомовым прибором учета тепла, то оплата будет согласно данным счетчика.