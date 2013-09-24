Портрет гастарбайтера: молодой таджик без русского языка

Выборы московского мэра показали, что на проблему мигрантов власти и оппозиция смотрят примерно одинаково: мигрантов надо прижать к ногтю и начать от них избавляться как можно быстрее. Робкие попытки поговорить о пользе мигрантов и демографических проблемах самой России наталкиваются на стену непонимания.
Проблема в том, что в отличие от других стран Россия ничего не знает о своих мигрантах, уверены Елена Варшавская из Центра миграционной политики и Михаил Денисенко из Института демографии. Отсутствие информации об их сферах деятельности, условиях жизни и зарплаты приводит к тому, что власти просто не понимают их роль в обществе и на рынке труда.
В ноябре 2011 года «Центр этнополитических и региональных исследований» по заказу ВШЭ провел социологический опрос в восьми областях России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Астраханской, Самарской, Свердловской областях, Пермском и Приморском краях. Были опрошены восемь с половиной тысяч иностранных граждан, которые легально и нелегально живут в России. Ученые проанализировали данные исследования и составили набор портретов среднестатистических мигрантов.
Мигрантов нужно легализовать и научить
Портрет мигранта
Он приехал из Азии и живет в России больше двух лет
Он — молодой мужчина…
без высшего или среднего профессионального образования…
и знания русского языка…
Работает в торговле или строительстве…
трудится без выходных и без обеда…
и получает за это всего 19,9 тысяч рублей…
Фото — Александр Уткин / РИА Новости
Иллюстрации — ВШЭ