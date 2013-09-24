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Портрет гастарбайтера: молодой таджик без русского языка

24 сентября 2013, 10:28
А также украинская домработница, азербайджанский предприниматель, молдавская продавщица, китайская официантка и другие. Социологи Высшей школы экономики проанализировали данные масштабного опроса российских гастарбайтеров. Результаты исследования опубликовал «Финмаркет».

Выборы московского мэра показали, что на проблему мигрантов власти и оппозиция смотрят примерно одинаково: мигрантов надо прижать к ногтю и начать от них избавляться как можно быстрее. Робкие попытки поговорить о пользе мигрантов и демографических проблемах самой России наталкиваются на стену непонимания.

Проблема в том, что в отличие от других стран Россия ничего не знает о своих мигрантах, уверены Елена Варшавская из Центра миграционной политики и Михаил Денисенко из Института демографии. Отсутствие информации об их сферах деятельности, условиях жизни и зарплаты приводит к тому, что власти просто не понимают их роль в обществе и на рынке труда.

В ноябре 2011 года «Центр этнополитических и региональных исследований» по заказу ВШЭ провел социологический опрос в восьми областях России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Астраханской, Самарской, Свердловской областях, Пермском и Приморском краях. Были опрошены восемь с половиной тысяч иностранных граждан, которые легально и нелегально живут в России. Ученые проанализировали данные исследования и составили набор портретов среднестатистических мигрантов.

Мигрантов нужно легализовать и научить

  • Портрет среднестатистического российского мигранта говорит о том, что российский рынок труда становится все более привлекательным для молодежи из стран Центральной Азии с низким уровнем образования, плохим знанием русского языка и отсутствием профессиональной подготовки.
  • В России нет спроса на высококвалифицированных рабочих, и даже учителя и врачи, приехавшие из других стран, вынуждены работать продавцами и официантами.
  • Мигранты приезжают, чтобы устроиться на работу на стройку или в магазин, где спрос на рабочую силу весьма эластичный. Можно сказать, что эти отрасли используют труд мигрантов для того, чтобы приспособиться к изменениям экономических условий.
  • Самый главный миф о том, что мигранты дешевле россиян, не нашел подтверждения — их зарплата если и меньше, то совсем не намного.
  • Несмотря на большое количество иностранных работников, прибывающих в Россию, система их привлечения работает неэффективно, пишут ученые. Механизм отбора иностранных рабочих из стран СНГ по профессиям и квалификации не соответствует потребностям работодателей.
  • Большинство иностранных рабочих не имеет трудового договора или заключает их на короткий срок. Это не способствует появлению у работодателей интереса вкладывать средства в профессиональную подготовку мигрантов.
  • Нужно или нанимать специалистов за рубежом с нужной компании квалификацией, либо легализовать нынешних мигрантов, чтобы у работодателей появился стимул обучить их в соотвествии со своими приоритетами.

Портрет мигранта

Он приехал из Азии и живет в России больше двух лет

  • Большинство мигрантов прибыли в Россию из Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На их долю приходится три четверти всех опрошенных — 72%.
  • Основная часть приезжих работников (90–95%) — представители титульной нации своей страны.
  • Исключение составляют Киргизия, из которой приехали 18,2% узбеков, Украина и Молдова. Оттуда мигрировали 27,3% и 8,6% русских соответственно.
  • Каждый второй мигрант из Средней Азии прибыл в Россию более двух лет назад. Только 26% приехали в страну шесть лет назад и больше.
  • Для мигрантов с Закавказья ситуация прямо противоположная: 24,8% из них новички, а 67,9% — живут в России давно.
  • Время пребывания в России напрямую зависит от национальности: 3,9 года — для респондентов из Центральной Азии, 6,3 года — для представителей центральной части СНГ и 8 лет — для кавказцев.

Он — молодой мужчина…

  • Мужчины составляют большинство в гендерной структуре мигрантов — 70,5%; Азербайджан — 80,4%, Таджикистан — 80%, Узбекистан — 77,1%, а Северная Корея (84,9%).
  • Большинство мигрантов из Украины и Молдовы — женщины (60,3% и 52,0%) соответственно.
  • Три четверти мигрантов — люди в возрасте до 40 лет, половине из них (48,6%) нет и 30 лет. Средний возраст мигрантов — 31,8 года, в частности 30,9 года для мужчин и 34 года для женщин.
  • Среди мужчин больше половины — молодежь, около 31% женщин-мигрантов покидают родину после 40, а мужчин за 40 только 20,9%.
  • Самые молодые приезжают в Россию из стран Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). Среди кавказских мигрантов молодежи только 40%, а среди украинцев и молдаван и вовсе около трети (35,8%).

без высшего или среднего профессионального образования…

  • Уровень образования среди мигрантов низкий: четверть из них имеет среднее специальное или среднее профессиональное образование и только 16,5% имеет высшее или незаконченное высшее.
  • Оказалось, что женщины образованны лучше мужчин; половина из них имеет профессиональное образование, а 22,3% — высшее. Доля мужчин-мигрантов с полным профессиональным образованием — 39,1%, всего 14,1% закончили вуз.
  • Самый низкий уровень образования — у мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана: доля людей со средним или начальным уровнем образования среди низ равна 63,3%. Каждый восьмой не закончил даже школу.
  • Самые образованны мигранты приехали из Армении и Украины, среди них 34,5% и 27,2% соответственно имеют университетские дипломы.
  • Высокий уровень образования и у русских мигрантов-граждан других стран: 36% из них имеют высшее и незаконченное высшее образование, 33,6% — среднее специальное и среднее профессиональное образование.
  • Уровень образования увеличивается с возрастом. Только 22,5% мигрантов в возрасте до 20 лет имеют только начальное или неполное среднее образование. Это в 4 раза выше, чем аналогичный показатель для мигрантов в возрасте 40–49 лет (6,5%) и 50–59 лет (5,4%).
  • Только 4% из этой молодой и малообразованной группы учились в момент опроса, подавляющее же большинство из них (76%) работали, а 14% вообще были безработными. Скорее всего, образовательный процесс для большинства из них закончился.
  • Чем меньше срок пребывания мигранта в России, тем выше вероятность, что он не имеет профессионального образования. Среди тех, кто прибыл в страну два года назад, 60–64% закончили только школу, а среди тех, кто живет больше 10 лет таких меньше половины.

и знания русского языка…

  • Знание русского языка 17,9% опрошенных мигрантов можно оценить как плохое и очень плохое.
  • Хуже всех язык знают мигрантов не из СНГ — 44,2% респондентов этой группы получили оценки «плохо» и «очень плохо», — и мигранты из Центральной Азии (20,6% плохо говорят по-русски).
  • Доля респондентов, которые получили плохие оценки за знание языка среди мигрантов из Закавказья значительно ниже — 8,1%, а у респондентов из европейских стран СНГ практически не существует проблем.
  • Чем старше мигрант, тем выше его уровень знания русского языка, что очевидно связано с более длительным сроком пребывания в России.

Работает в торговле или строительстве…

  • Подавляющее большинство респондентов (85,9%) работали во время опроса, 7,1% не работали и искали работу. Еще 6,9% опрошенных мигрантов не могут считаться экономически неактивными по разным причинам, например, 60,1% из них студенты.
  • Уровень безработицы среди мигрантов — 7,7%. Этот показатель немного выше, чем общий уровень безработицы в России, который в четвертом квартале 2011 года составлял 6,3%.
  • Основные сферы, где трудятся мигранты — торговля и ремонт бытовой техники — 36,4%, строительство — 22,7% коммунальные, социальные и персональные услуги — 13,2%, транспорт и связь — 8,2%.
  • Мужчины вовлечены в строительство (30,4%) и торговлю (30%) работают в коммунальном хозяйстве (13,7%), на транспорте (9,8%).
  • Женщины заняты преимущественно в сфере торговли, которая обеспечивает занятость более половины работающих (53,3%). Еще 12,5% женщин работают в гостиничном и ресторанном бизнесе, а 11,8% — в сфере коммунальных, социальных и персональных услуг.
  • Треть мигрантов — неквалифицированные рабочие, только пятая часть (19,6%) — квалифицированные специалисты.
  • Позиции руководителя занимают в среднем только менее 6% мигрантов. Для Азербайджана эта цифра гораздо больше — 17,7%, что объясняется стремлением сразу открыть свой маленький бизнес.
  • Среди мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии большинство — неквалифицированные рабочие (46–49%). Их доля среди мигрантов из других стран значительно меньше (в пределах 9–18%).
  • Сфера услуг, коммунальных услуг и торговли больше заняты приезжими работниками из Азербайджана, Украины и Молдовы (40–46%). Там, кстати, работают почти все приезжие китайцы — 83%.
  • Прибыв в Россию, подавляющее большинство мигрантов были вынуждены изменить вид экономической деятельности: только 31,2% могли найти работу в той же отрасли, в какой они привыкли работать в родной стране.
  • Большие группы мигрантов, ранее работавшие в сфере здравоохранения, образования и государственного управления оказались наименее востребованными на российском рынке труда. Только 6,3% из тех, кто раньше работал в больницах, устроился в России по специальности, из тех, кто в школе или вузах — 2,8%, а в госуправлении и того меньше — 1,9%. Большая часть этих работников пошла в торговлю и ЖКХ.

трудится без выходных и без обеда…

  • Рабочий день у мигрантов гораздо длиннее, чем у других работников. У них чаще всего нет выходных — в 36,7% случаев. У еще одной трети есть только один выходной.
  • При этом рабочий день более половины респондентов (53%) длится 10–12 часов. В результате вместо 40 часов в неделю, как россияне, приезжие работают до 61 часа — на 39% больше. Только 18,3% мигрантов работают не более 45 часов.
  • Работники сферы торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, как правило, работают дольше всех.
  • Несмотря на повышенную нагрузку, 6,2% мигрантов умудряются устраиваться на вторую работу.
  • Больше половины иностранных работников никак не оформлены по месте своей деятельности — 57,8%. Вся работа выполняется на основе устных договоренностей и чаще всего в торговле и строительстве — 65%, а также в домашнем хозяйстве (77,8%).
  • Нелегалы работают на шесть часов больше, чем их оформленные по трудовому кодексу коллеги (63,7 часа и 57,7 часа соответственно).
  • Доля мигрантов с неофициальным статусом несколько снижается с возрастом. Больше всего нелегально работает молодежь — более 65%.
  • Неформальную занятость можно отчасти объяснить низкой квалификацией иностранных работников: 66% из них имеют лишь начальное или неполное среднее образование. Среди мигрантов с высшим образованием только половина является неформальными работниками.

и получает за это всего 19,9 тысяч рублей…

  • Средняя зарплата мигрантов в 2011 году составила 19,9 тыс. рублей. Но половина приезжих получает меньше 18 тыс. рублей в месяц и только 10% — больше, чем 30 тыс. рублей.
  • Несмотря на такую не слишком щедрую оплату труда, зарплата в России все равно больше, чем в тех странах, откуда мигранты приехали. Для сравнения среднемесячная заработная плата в России в тот момента была 23,7 тыс. рублей, а после уплаты налогов — около 20 тыс. руб.
  • Чем раньше мигрант приехал в Россию и чем дольше он живет в ней, тем больше он получает. После 2–3 лет пребывания оплата труда иностранного рабочего достигает уровня средней зарплаты российского.
  • Мужчины-мигранты зарабатывают больше, чем женщины, потому что последние заняты в основном в низкооплачиваемых отраслях, таких как торговля. И растет заработная плата мужчин более высокими темпами.
  • Мигранты в дипломом вуза, естественно, получают больше. Премия за высшее образование среди приезжих, которые начали жить в России меньше, чем год назад, составляет 32%, а среди тех, кто приехал 10 лет назад — всего 18 %.
  • В целом ученые отрицают существование какой-либо дискриминации по отношению к приезжим — в час им платят не более чем на 10% меньше, чем россиянину, так что если мигранты и выгоднее, то в относительном, а не в абсолютном выражении.

Фото — Александр Уткин / РИА Новости

Иллюстрации — ВШЭ

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