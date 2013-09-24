Портрет гастарбайтера: молодой таджик без русского языка

Проблема в том, что в отличие от других стран Россия ничего не знает о своих мигрантах, уверены Елена Варшавская из Центра миграционной политики и Михаил Денисенко из Института демографии. Отсутствие информации об их сферах деятельности, условиях жизни и зарплаты приводит к тому, что власти просто не понимают их роль в обществе и на рынке труда.