Сегодня судят Андрея Линника и его сообщников

Кроме того, как полагает следствие, в мае 2010 Линник заставил председателя одного из сельскохозяйственных кооперативов взять в аренду помещение в торгово-развлекательном центре в поселке Винзили, одним из учредителей которого являлась его супруга, а три сельскохозяйственные фирмы — поставлять туда молоко по ценам ниже рыночных в целях привлечения покупателей. В сентябре 2010 г., когда торговый центр обрел популярность, Линник дал указание о расторжении договора аренды с кооперативом. В результате его действий сельхозпредприятиям были причинены убытки на общую сумму 588,7 тысяч рублей.