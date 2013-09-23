Сегодня судят Андрея Линника и его сообщников

Как ранее сообщалось, Линнику предъявлено обвинение по ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч.2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности).
Печерских, Ковалёв и Долгов обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ.
Как полагает следствие, в течение 2006–2011 годов Линник, являясь сначала заместителем главы Тюменского района, первым заместителем, а потом и главой района, совершил как один, так и со своими сообщниками, ряд экономических преступлений.
Так, в период с 2006 по 2011 год Линник вопреки запрету незаконно участвовал в предпринимательской деятельности и через доверенных лиц руководил ООО «Запинвестэнергоком», помогал обществу заключать выгодные муниципальные контракты, предоставлял ему различные льготы и преимущества. Кроме того, он понудил ряд муниципальных предприятий заключить с «Запинвестэнергоком» ненужные им договоры на оказание консалтинговых услуг (ранее данные услуги предприятиям безвозмездно оказывало управление строительства и жилищных программ Тюменского района). В результате активной поддержки Линником компании «Запинвестэнергоком» на ее счета поступило более 4,5 млрд. рублей, которые были расходованы в полном объеме по указанию Линника.
По версии следствия, в 2007–2010 годах Линник похитил свыше 35 млн рублей бюджетных средств, выделенных на сферу ЖКХ.
Так, Линник, действуя в сговоре со своим советником Печерских и директором ООО «Запинвестэнергоком» Ковалёвым, путем завышения стоимости выполненных работ похитил при исполнении муниципальных контрактов на реконструкцию канализационного коллектора в селе Червишево; капитальный ремонт 12 жилых домов в поселке Новотарманский; разработку проектно-сметной документации на строительство подводящих и разводящих инженерных сетей к квартальным газовым котельным в посёлке Боровский и селе Каскара в общей сложности 28,7 млн рублей.
Когда деятельностью ООО «Запинвестэнергоком» заинтересовались правоохранительные органы, Линник обеспечил заключение выгодных муниципальных контрактов с подконтрольной ему фирмой ООО «Строительная компания «Форт», возглавляемой Алексеем Долговым. В процессе исполнения контрактов по строительству котельных в селах Созоново и Ембаево было установлено более дешевое оборудование, а разница в его стоимости в общей сумме 6,6 млн рублей похищена Линником и Долговым.
Кроме того, как полагает следствие, в мае 2010 Линник заставил председателя одного из сельскохозяйственных кооперативов взять в аренду помещение в торгово-развлекательном центре в поселке Винзили, одним из учредителей которого являлась его супруга, а три сельскохозяйственные фирмы — поставлять туда молоко по ценам ниже рыночных в целях привлечения покупателей. В сентябре 2010 г., когда торговый центр обрел популярность, Линник дал указание о расторжении договора аренды с кооперативом. В результате его действий сельхозпредприятиям были причинены убытки на общую сумму 588,7 тысяч рублей.
В марте 2011 года Линник снял с себя полномочия главы Тюменского муниципального района, а мае того же года было ликвидировано подконтрольное ему ООО «Запинвестэнергоком».
В ходе следствия Линник и Печерских вину в предъявленных им обвинениях не признали. Ковалёв и Долгов, напротив, признали вину в инкриминируемых им деяниях.
В ходе следствия наложен арест на имущество, принадлежавшее Линнику — жилой дом и земельный участок в деревне Патрушева Тюменского района — в целях возмещения причиненного им бюджету ущерба.
В период предварительного следствия по делу проведено более 100 обысков, выемок и осмотров, изъят большой объем документов, проведено 10 строительно-технических и 3 комплексных строительно-технических экспертиз, 11 бухгалтерских, 8 почерковедческих и 1 компьютерно-техническая экспертиза, допрошено более 200 свидетелей, выполнены иные следственные действия.
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживает группа государственных обвинителей, сообщает облпрокуратура.
На фото 164 тома дела Андрея Линника