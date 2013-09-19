Отключение воды в районе улицы Пермякова было плановым

Работы по замене затвора на магистральном водоводе диаметром 1000 мм начались в 22.00 часов 17 сентября. В первую очередь специалистам тюменского водоканала предстояло произвести локализацию отключаемого участка сети водопровода, закрыв в строгой последовательности несколько десятков единиц запорной арматуры в различных частях города, затем приступить к осушению коммуникаций. Чтобы сократить срок отключения, на откачку воды была привлечена сверхмощная канадская техника. Осушение коммуникаций продолжалось до 14.00 18 сентября. Поскольку место установки затвора находится в одной из самых низких точек, водопроводчикам пришлось осуществить дополнительную врезку в трубку и проводить параллельно работы по откачке и монтажу затвора. На производстве работ были задействованы сразу три сварочных поста, работавших без остановки, что позволило провести столь масштабные работы в рекордно короткие сроки с минимальным отключением потребителей.