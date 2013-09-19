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Отключение воды в районе улицы Пермякова было плановым

19 сентября 2013, 19:59
Под отключение от водоснабжения попали 16 жилых домов в районе улицы Пермякова, а в некоторых домах отмечались перепады давления воды. В ночь 17 сентября специалисты тюменского водоканала начали работы по замене затвора на магистральном водоводе диаметром 1000 мм.

«Количество отключенных домов было бы больше, если бы не был проведен третий этап остановки водопровода в августе. Тогда отключали от водоснабжения эту же сторону города и меняли запорную арматуру ответвлений от магистрального водовода. Теперь эта запорная арматура не позволила провести работы по замене затвора без отключения огромного числа домов», — рассказал руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.

Работы по замене затвора на магистральном водоводе диаметром 1000 мм начались в 22.00 часов 17 сентября. В первую очередь специалистам тюменского водоканала предстояло произвести локализацию отключаемого участка сети водопровода, закрыв в строгой последовательности несколько десятков единиц запорной арматуры в различных частях города, затем приступить к осушению коммуникаций. Чтобы сократить срок отключения, на откачку воды была привлечена сверхмощная канадская техника. Осушение коммуникаций продолжалось до 14.00 18 сентября. Поскольку место установки затвора находится в одной из самых низких точек, водопроводчикам пришлось осуществить дополнительную врезку в трубку и проводить параллельно работы по откачке и монтажу затвора. На производстве работ были задействованы сразу три сварочных поста, работавших без остановки, что позволило провести столь масштабные работы в рекордно короткие сроки с минимальным отключением потребителей.

«Главной задачей было в максимально сжатые сроки и качественно провести замену затвора, который позволит при плановых или аварийных работах на данном участке сети водопровода, производить локальные отключения, минимизируя тем самым район предполагаемого отключения, — говорит главный инженер водоснабжающей компании Владимир Кильтау. — К тому же этот водовод проходит под железнодорожными путями, работающий затвор позволит нам, в том числе и локализовать этот сложный участок, в случае необходимости проведения работ на нем».

Стоит отметить, что вчерашние работы по замене затвора это лишь один из этапов реализации крупномасштабной программы по замене и ремонту запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения, реализуемой специалистами тюменского водоканала с 2009 года, в том числе и в рамках плановых остановок водопровода.

Добавим, что все управляющие организации были оповещены о грядущем отключении.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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