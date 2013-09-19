Отключение воды в районе улицы Пермякова было плановым

«Количество отключенных домов было бы больше, если бы не был проведен третий этап остановки водопровода в августе. Тогда отключали от водоснабжения эту же сторону города и меняли запорную арматуру ответвлений от магистрального водовода. Теперь эта запорная арматура не позволила провести работы по замене затвора без отключения огромного числа домов», — рассказал руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.
Работы по замене затвора на магистральном водоводе диаметром 1000 мм начались в 22.00 часов 17 сентября. В первую очередь специалистам тюменского водоканала предстояло произвести локализацию отключаемого участка сети водопровода, закрыв в строгой последовательности несколько десятков единиц запорной арматуры в различных частях города, затем приступить к осушению коммуникаций. Чтобы сократить срок отключения, на откачку воды была привлечена сверхмощная канадская техника. Осушение коммуникаций продолжалось до 14.00 18 сентября. Поскольку место установки затвора находится в одной из самых низких точек, водопроводчикам пришлось осуществить дополнительную врезку в трубку и проводить параллельно работы по откачке и монтажу затвора. На производстве работ были задействованы сразу три сварочных поста, работавших без остановки, что позволило провести столь масштабные работы в рекордно короткие сроки с минимальным отключением потребителей.
«Главной задачей было в максимально сжатые сроки и качественно провести замену затвора, который позволит при плановых или аварийных работах на данном участке сети водопровода, производить локальные отключения, минимизируя тем самым район предполагаемого отключения, — говорит главный инженер водоснабжающей компании Владимир Кильтау. — К тому же этот водовод проходит под железнодорожными путями, работающий затвор позволит нам, в том числе и локализовать этот сложный участок, в случае необходимости проведения работ на нем».
Стоит отметить, что вчерашние работы по замене затвора это лишь один из этапов реализации крупномасштабной программы по замене и ремонту запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения, реализуемой специалистами тюменского водоканала с 2009 года, в том числе и в рамках плановых остановок водопровода.
Добавим, что все управляющие организации были оповещены о грядущем отключении.