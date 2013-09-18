«Небо Сибири»: воздушные шары в облаках над Ялуторовском

С десяток ярких воздушных шаров в облаках над Ялуторовском: с 14 по 18 сентября там проходил фестиваль тепловых аэростатов «Небо Сибири». В его рамках состоялись чемпионаты Тюменской области и УрФО по воздухоплаванию. Аэронавты не только показали возможности своих воздушных шаров, но и подарили немало положительных эмоций зрителям.
Полетать в ялуторовском небе приехали аэронавты Екатеринбурга, Кунгура, Каменск-Уральского, Югры, Уфы, Омска, Челябинска. Тюмень представлял Александр Сахаров с аэростатом «Небо Сибири».
14 сентября прошло торжественное открытие фестиваля с участием самолетов и парашютистов. К сожалению зрителей, сами аэростаты не смогли днем подняться в небо, зато вечером гости фестиваля были вознаграждены за терпение: в 21.00 началось шоу «Ночное свечение». Факелы горелок, вспыхивающие в темноте, превратили аэростаты в огромные светящиеся лампочки.
Следующие несколько дней аэронавты соревновались в умении управляться с огромными воздушными шарами, совершая спортивные полеты. Как рассказали в пресс-службе Федерации воздухоплавательного спорта Свердловской области, в рамках соревнований участникам предлагалось выполнить ряд заданий на дальность полетов (определялся как самый дальний, так и самый короткий перелет), на меткость (необходимо было попасть в цель с воздуха мешочком с песком), а также так называемые виртуальные задания (надо выполнить задание в воздухе, пройдя через определенные заданные точки).
В результате первое место Открытого Чемпионата УрФО по воздухоплаванию досталось Станиславу Алексину из Екатеринбурга с аэростатом «Три короля». Второе место занял Владимир Михайлов с аэростатом «Уральский», а третьим стал тюменец Александр Сахаров. Отметим, что он является председателем Федерации воздухоплавательного спорта Тюменской области. Фестиваль «Небо Сибири» состоялся именно по инициативе Александра. Тройка лидеров открытого областного чемпионата выглядит следующим образом: Станислав Алексин (Екатеринбург), Игорь Вертипрахов (Кунгур), Илья Вертипрахов (Кунгур).
Сегодня, 18 сентября, прошло закрытие фестиваля. Утром аэронавты совершили полет вдоль города Ялуторовска, а в полдень состоялось торжественное награждение победителей и участников. Для зрителей пилоты подняли в небо два воздушных шара — «Купидон» в виде сердца и «Небо Сибири».
Фото из группы «Воздухоплавание на Урале» в социальной сети «ВКонтакте»