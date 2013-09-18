«Небо Сибири»: воздушные шары в облаках над Ялуторовском

Следующие несколько дней аэронавты соревновались в умении управляться с огромными воздушными шарами, совершая спортивные полеты. Как рассказали в пресс-службе Федерации воздухоплавательного спорта Свердловской области, в рамках соревнований участникам предлагалось выполнить ряд заданий на дальность полетов (определялся как самый дальний, так и самый короткий перелет), на меткость (необходимо было попасть в цель с воздуха мешочком с песком), а также так называемые виртуальные задания (надо выполнить задание в воздухе, пройдя через определенные заданные точки).