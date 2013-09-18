nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Фонтан на Цветном бульваре закрыт на ремонт

18 сентября 2013, 09:49
Фонтан на Цветном бульваре начали ремонтировать. В этом году этот объект уже не будет запущен в работу.

Только один фонтан в Центральном округе сегодня на ремонте — на Цветном бульваре, остальные все в норме и работают, сказал замруководителя Управы Центрального округа Сергей Польянов.

В администрации города сообщили, что муниципальный конкурс на проведение ремонтных работ на этом объекте выиграла компания «Водный мир». «Им предстоит поменять всю электрическую начинку фонтана, демонтировать ржавые и поставить новые форсунки. Рабочие переложат и основную трубу водовода, углубив ее на несколько десятков сантиметров», — сообщила пресс-секретарь горадминистрации Гульнара Сидоркина.

«Ремонтные работы продолжатся и в октябре, поэтому, в этом сезоне фонтан запустят только для проверки работоспособности. Эксплуатироваться в полной мере он будет только в следующем году», — сказал Сергей Польянов.

#Новости#Фонтан#Управа Центрального округа#Цветной бульвар#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25