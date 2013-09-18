Фонтан на Цветном бульваре закрыт на ремонт

Только один фонтан в Центральном округе сегодня на ремонте — на Цветном бульваре, остальные все в норме и работают, сказал замруководителя Управы Центрального округа Сергей Польянов.
В администрации города сообщили, что муниципальный конкурс на проведение ремонтных работ на этом объекте выиграла компания «Водный мир». «Им предстоит поменять всю электрическую начинку фонтана, демонтировать ржавые и поставить новые форсунки. Рабочие переложат и основную трубу водовода, углубив ее на несколько десятков сантиметров», — сообщила пресс-секретарь горадминистрации Гульнара Сидоркина.
«Ремонтные работы продолжатся и в октябре, поэтому, в этом сезоне фонтан запустят только для проверки работоспособности. Эксплуатироваться в полной мере он будет только в следующем году», — сказал Сергей Польянов.