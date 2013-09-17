Вадим Чернобров: Мы создали карту загадочных мест Тюменской области

Известный уфолог, руководитель общероссийского научно-исследовательского объединения «Космопоиск», путешественник и писатель, эксперт на телеканалах «ТНТ» и «РЕН-ТВ» Вадим Чернобров за один день в Тюмени успел провести две встречи с журналистами и студентами ТюмГУ, на которых рассказал о таинственных местах нашего региона, челябинском метеорите и причине эпидемий.
О «Космопоиске».
Я по профессии — инженер-конструктор космических летательных аппаратов. Начал заниматься НЛО исключительно для того, чтобы научиться летать выше, дальше, быстрее. Но чем больше я занимаюсь их изучением, тем больше понимаю, что ценность новых технологий, которые мы можем получить, конечно, велика, однако гораздо важнее понимание того, кем мы являемся.
«Космопоиск» — это общественное объединение, юридически зарегистрированное во всех регионах. Наши группы есть и в других странах, всего их насчитывается тридцать шесть. В основном там числятся люди русскоязычные. Все энтузиасты занимаются «космопоиском» исключительно по воли сердца и разума, бескорыстно. Этих людей не удовлетворяют те знания, которые они впитали в системе советского и российского образования, качество которого я не ставлю под сомнение, но в котором все же есть пробелы. Существует то, чего мы не знаем, но знать очень хочется.
Отмечу, что наше объединение лишено какого-либо финансирования, но тем самым лишено и минусов, которыми обычно оно сопровождается. Отсутствие заказчика облегчает нашу работу: нам не требуется доказать или опровергать существование чего-либо. Мы можем заблуждаться, можем менять мнение по воздействию новых фактов. Я не считаю достойным упираться руками и ногами и закрывать глаза на очевидное: если увидим, что ситуация меняется, новые факты всплывают, то мы вправе менять гипотезы, пересматривать научные парадигмы.
О ТВ и книгах
На телевидение я мелькаю часто, но у меня нет и не было ни одной своей передачи, я не редактор и не руководитель телерадиокомпаний. Я выступаю в лучшем случае как консультант. Правда, там всегда могут вырезать неудобные вещи, а когда мои слова «порезаны», то не всегда могут отражать мою точку зрения, поэтому я могу с полной уверенностью ручаться только за то, что было показано в прямом эфире.
У меня вышло около полусотни книг, в том числе и единственная в мире энциклопедия уфологии, энциклопедия паранормальных мест, энциклопедии архивов НЛО. А сейчас готовится энциклопедия загадочных мест Тюменской области.
О загадках Тюменской области и группе Дятлова
Скоро в открытый доступ будет выставлена карта загадочных мест вашего региона. Вам повезло: места есть просто замечательные. Есть, конечно, вполне типичные, часто встречающееся в других регионах: места частой активности НЛО, полтергейстов. Из уникальных — место, где в 1938 году наступила так называемая «сибирская тьма», когда появилось огромное тёмное облако, затмившее небо. Откуда пришло это облако и что за физическую природу имело — неизвестно. Версии я читал хорошие и разные.
Существует много загадочных озёр. На юго-западе Ханты-Мансийского округа есть уникальное озеро Ялпын Тур. Рассказывают, что там живет чудовище. Неподалёку от него находится легендарная «Гора Мертвецов», где погибла туристическая группа Дятлова. Кстати сказать, в своё время в широкое информационное пространство эту историю вытащил я, написав статью в «Комсомолку». Дальше эта история начала жить своей жизнью, обрастать существующими и не существующими подробностями. Хотя, на мой взгляд, более устрашающими были события на горе Мертвецов, которые происходили в 1943 году — тогда там пропал а целая эскадрилья, но почему-то об этом практически нет публикаций, сколько бы я об этом ни пытался рассказывать.
О метеоритах
На данный момент один из осколков нашумевшего челябинского метеорита извлекают со дна Чебаркульского озера. Когда шла локализация района его приземления, мы собирали свидетелей падения небесного тела, затем объявили народную мобилизацию, и люди съехались с разных регионов России и зарубежья. Нами была прочёсана огромная территория, и теперь мы знаем, где падали осколки. Тот осколок, который сейчас извлекается — не самый большой, но, по крайне мере, местоположение его точно известно. Координаты ещё трёх крупных осколков, которые падали в озёра тоже известны. Самый же большой осколок нами так и не был найден, хоть на поиски ушло полгода.
Часто падения больших метеоритов сопровождаются эпидемией, которая одновременно появляется в разных уголках мира. Как только ты произносишь слово «эпидемия», встаёт очень много неприятных вопросов. Гораздо проще не отвечать на них, говорить, что никакой зависимости от падения космических тел не существует, и это полная чепуха. Это не так, подчёркиваю! Поэтому поиск упавших космических тел очень важен с точки зрения безопасности для нас как биологического вида.
Есть и ещё один дополнительный фактор, подогревающий интерес к поиску иноземных осколков — спортивный. Россия не входит в тройку стран, на территории которой были найдены самые большие частицы небесных тел. Не исключено, что в скором времени ситуация может поменяться.
Виталий Баспалов