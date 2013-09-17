Вадим Чернобров: Мы создали карту загадочных мест Тюменской области

Существует много загадочных озёр. На юго-западе Ханты-Мансийского округа есть уникальное озеро Ялпын Тур. Рассказывают, что там живет чудовище. Неподалёку от него находится легендарная «Гора Мертвецов», где погибла туристическая группа Дятлова. Кстати сказать, в своё время в широкое информационное пространство эту историю вытащил я, написав статью в «Комсомолку». Дальше эта история начала жить своей жизнью, обрастать существующими и не существующими подробностями. Хотя, на мой взгляд, более устрашающими были события на горе Мертвецов, которые происходили в 1943 году — тогда там пропал а целая эскадрилья, но почему-то об этом практически нет публикаций, сколько бы я об этом ни пытался рассказывать.