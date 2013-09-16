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В «Пчёлке» на Герцена найдена «просрочка»

16 сентября 2013, 12:47
За продажу продуктов с истекшим сроком годности ООО «Пчёлка» привлечено к административной ответственности.

Жалобу о продаже продуктов питания с истекшим сроком годности в магазине «Пчёлка» по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 64 подал житель города. На ее основании Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области был организован осмотр указанного магазина.

Факты, изложенные в жалобе, подтвердились в ходе проверки: в магазине «Пчёлка» на реализации находились продукты переработки молока в количестве 9 единиц с истекшим сроком годности. Между тем, «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» устанавливает запрет на реализацию продуктов переработки молока с истекшим сроком годности.

На основании этого Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела были переданы в Арбитражный суд Тюменской области. Согласно решению суда от 3 сентября 2013 года, ООО «Пчёлка» привлечено к административной ответственности на основании части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей, сообщает Роспотребнадзор.

С текстом решений Арбитражного суда Тюменской области можно ознакомиться здесь

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