В «Пчёлке» на Герцена найдена «просрочка»

На основании этого Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела были переданы в Арбитражный суд Тюменской области. Согласно решению суда от 3 сентября 2013 года, ООО «Пчёлка» привлечено к административной ответственности на основании части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей, сообщает Роспотребнадзор.