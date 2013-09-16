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Навальный решил возглавить партию

16 сентября 2013, 09:08
Оппозиционер Алексей Навальный заявил о готовности возглавить партию «Народный альянс», которая была создана его же сторонниками. Об этом он заявил 15 сентября в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я вступлю без сомнения. Если меня выберут, я возглавлю „Народный альянс“. И я считаю, что это самая близкая ко мне партия», — сказал политик.

Как пояснил Навальный, он не вступал в партию раньше, поскольку боялся, что власти не станут в таком случае ее регистрировать. Что изменилось в этом отношении сейчас, оппозиционер не пояснил.

Навальный назвал «Народный альянс» «самой живой» из существующих партий и пообещал продолжать попытки зарегистрировать ее. Если власти откажут в регистрации, то политик готов продолжить сотрудничество с партией РПР-ПАРНАС, в том числе на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Ранее, во время митинга 9 сентября, Навальный заявил о рождении в России «настоящей оппозиции». Он пояснил, что во время его предвыборной кампании на выборах мэра Москвы зародилось политическое движение, которое отстаивает интересы большинства.

«Народный альянс» была создана в декабре 2012 года сторонниками в работе над «Фондом борьбы с коррупцией». Сейчас руководителями парии являются более 10 человек, которые формируют центральный совет. Члены партии пытались зарегистрировать организацию, однако Минюст отказал им в этом, сославшись на недочеты в уставе.

Алексей Навальный в сентябре 2013 года впервые участвовал в выборах. Он баллотировался на пост мэра Москвы и занял второе место, набрав 27,24 процента голосов. Его главный соперник Сергей Собянин победил с 51,37 процента голосов.

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