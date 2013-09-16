Навальный решил возглавить партию

«Народный альянс» была создана в декабре 2012 года сторонниками в работе над «Фондом борьбы с коррупцией». Сейчас руководителями парии являются более 10 человек, которые формируют центральный совет. Члены партии пытались зарегистрировать организацию, однако Минюст отказал им в этом, сославшись на недочеты в уставе.