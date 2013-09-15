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Нашелся сам: парень перепил энергетиков и уехал в Екатеринбург

15 сентября 2013, 14:06
Молодой человек перепил энергетических напитков и не помнит, как уехал в Екатеринбург. В Тюмень он вернулся на попутках. В то время, пока парень «путешествовал», его поисками занимались как друзья, так и сотрудники полиции.
Сюжет
Полиция

«Заявление об исчезновении 23-летнего жителя Лангепаса, приехавшего в областную столицу в гости к своим знакомым, поступило в отдел полиции Тюменского района в минувшую среду. Молодой человек ушел из дома еще 9 сентября и с тех пор на связь не выходил. Удалось установить, что парень купил билет до станции Екатеринбург. Ориентировки с описанием молодого человека были направлены в Свердловскую область. Спустя сутки с начала поиска парень самостоятельно вернулся домой. По его словам, перед уходом он употребил большое количество энергетических напитков и смутно помнит, что с ним происходило. Обратно молодой человек добирался на попутном транспорте, так как не имел при себе денег на обратную дорогу», — говорится в сообщении пресс-службы МО МВД РФ «Тюменский».

Фамилия беспечного молодого человека не называется, но вероятно речь идет о Денисе Бурачевском, информация о безвестном исчезновении которого появилась в соцсетях в начале недели. Совпадает возраст, а также даты — Денис ушел из дома 9 сентября, а заявление о его пропаже подали в МО МВД «Тюменский» в среду.

#Новости#Полиция#Тюмень#Поиск людей#Таня#Происшествия
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