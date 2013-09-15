Нашелся сам: парень перепил энергетиков и уехал в Екатеринбург

«Заявление об исчезновении 23-летнего жителя Лангепаса, приехавшего в областную столицу в гости к своим знакомым, поступило в отдел полиции Тюменского района в минувшую среду. Молодой человек ушел из дома еще 9 сентября и с тех пор на связь не выходил. Удалось установить, что парень купил билет до станции Екатеринбург. Ориентировки с описанием молодого человека были направлены в Свердловскую область. Спустя сутки с начала поиска парень самостоятельно вернулся домой. По его словам, перед уходом он употребил большое количество энергетических напитков и смутно помнит, что с ним происходило. Обратно молодой человек добирался на попутном транспорте, так как не имел при себе денег на обратную дорогу», — говорится в сообщении пресс-службы МО МВД РФ «Тюменский».