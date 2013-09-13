В некоторые дома тюменцев вернулась горячая вода

«Горячую воду у нас отключили 11-го вечером, вместо 10-го. А вчера вечером я решила не мучиться с тазиками и чайниками и перенести всю эту маету на утро, а утром, да еще и в пятницу 13-го, меня ждал приятный сюрприз — горячая вода!», — радуется тюменка, проживающая на Червишевском тракте. «Приятная неожиданность с утра- горячая вода появилась)) не было всего один день», — пишет на форуме NashGorod.ru жительница Ставропольской улицы.