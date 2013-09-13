В некоторые дома тюменцев вернулась горячая вода

Горячая вода в некоторые дома тюменцев вернулась раньше обещанного в подъездных объявлениях сроках. Это стало приятной неожиданностью для горожан.
Во многих тюменских многоэтажках в разных частях города 9 и 10 сентября появились предупреждения о том, что горячее водоснабжение будет в домах отсутствовать по причине ремонта ТЭЦ-2 до 15 и 16 числа (сроки в объявлениях разные). Однако в некоторых домах горячее водоснабжение не прекращалось, а в других воду подали сегодня рано утром.
«Горячую воду у нас отключили 11-го вечером, вместо 10-го. А вчера вечером я решила не мучиться с тазиками и чайниками и перенести всю эту маету на утро, а утром, да еще и в пятницу 13-го, меня ждал приятный сюрприз — горячая вода!», — радуется тюменка, проживающая на Червишевском тракте. «Приятная неожиданность с утра- горячая вода появилась)) не было всего один день», — пишет на форуме NashGorod.ru жительница Ставропольской улицы.
Тем не менее, работы на ТЭЦ-2 еще ведутся до 15-го числа по графику до 24.00 часов, поэтому не во все дома города, где случилось отключение горячего водоснабжения по этой причине, вода вернулась.
Добавим, что отопительный сезон в Тюмени начнется после подписания главой города соответствующего распоряжения (если среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8). Учитывая прогноз погоды на следующей неделе, вероятно, можно ожидать этого документа и подачи тепла в дома.