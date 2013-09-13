Украл и продал иномарку «дамы сердца»

Мирзоев встречался с девушкой, которая старше его на 11 лет. «Дама сердца» доверяла парню и разрешала пользоваться автомобилем своего отца Nissan X-Trail стоимостью 592 тысяч рублей. В апреле 2013 года у юноши появились долговые обязательства, а денег на их погашение не было. Он решил украсть у своей девушки иномарку и продать ее в Свердловской области.
«В ночь на 19 июля Мирзоев, находясь в гостях у женщины, взял запасные ключи от иномарки и уехал на ней в Свердловскую область. Там его уже ждал покупатель, который согласился приобрести Nissan за 130 тысяч рублей. Мирзоев отдал ему автомобиль, получив 10 тысяч рублей, остальные деньги ему должны были передать до конца августа», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
22 июля Мирзоев был задержан, а потом и арестован. Похищенный Nissan найден и возвращен законному владельцу.
В ходе следствия выяснилось, что Мирзоев причастен еще к одной краже. 25 июня он на даче украл у своей подруги ноутбук стоимостью более 20 тысяч рублей и сдал его в комиссионный магазин за 4,5 тысячи рублей.