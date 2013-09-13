Украл и продал иномарку «дамы сердца»

Мирзоев встречался с девушкой, которая старше его на 11 лет. «Дама сердца» доверяла парню и разрешала пользоваться автомобилем своего отца Nissan X-Trail стоимостью 592 тысяч рублей. В апреле 2013 года у юноши появились долговые обязательства, а денег на их погашение не было. Он решил украсть у своей девушки иномарку и продать ее в Свердловской области.