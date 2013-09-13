Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Напомним, что самой известной операцией по «сохранению мира» стала «операция по принуждению Грузии к миру» в ходе конфликта в 2008 году. Это решение, по уверениям тогда занимавшего пост президента РФ Дмитрия Медведева, было принято хоть и без консультации с Путиным, но в согласии с его позицией. Активной критике подвергается и политика Путина в Чечне.