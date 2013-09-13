Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

В Нобелевский комитет по присуждению премии мира было направлено инициативное письмо с предложением принять к рассмотрению на присуждение премии кандидатуру президента Российской Федерации. Как сообщает РСН, с таким предложением выступил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
«Владимир Путин на практике показал свою приверженность делу мира. Будучи руководителем одной из ведущих стран мира, он прикладывает максимум усилий к сохранению мира и спокойствия не только на территории собственного государства, но и активно способствует мирному урегулированию всех возникающих на планете конфликтов», — передает слова Комкова «Русская служба новостей».
По словам президента фонда образования, президент РФ Владимир Путин — признанный мировой лидер и авторитет, с мнением которого считаются руководители всех государств, гражданских сообществ и гражданских институтов.
Нобелевская премия мира — это одна из наиболее престижных международных премий, присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Лауреатами премии мира в разные годы становились Мартин Лютер Кинг, Андрей Сахаров, Мать Тереза, Далай-лама (Тензин Гьяцо).
Напомним, что самой известной операцией по «сохранению мира» стала «операция по принуждению Грузии к миру» в ходе конфликта в 2008 году. Это решение, по уверениям тогда занимавшего пост президента РФ Дмитрия Медведева, было принято хоть и без консультации с Путиным, но в согласии с его позицией. Активной критике подвергается и политика Путина в Чечне.
Добавим, что накануне премию — только не Нобелевскую, а «Шнобелевскую» — получил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премия за достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься», присуждена президенту Белоруссии с формулировкой «за запрет публичных аплодисментов, а также за то, что белорусская полиция арестовала за аплодисменты однорукого человека».