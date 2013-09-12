«Инфотех — 2013»: программа информатизации идет не так уж гладко

ИТ-специиалисты города пользуются «Инфотехом» как возможностью встретиться друг с другом, обсудить новости, обменяться впечатлениями от очередного года, завязать новые знакомства. С каждым годом становится более заметно стремление участников выставки ориентировать стенды на привлечение граждан, не связанных с ИТ. Ведь в конечном итоге все технологии, представленные на выставке, ориентированы именно на них.
Например, был представлен портал «Тюмень-наш дом» (tyumen-city.ru/dom), на котором любой житель может узнать телефон своей управляющей компании, участкового, депутата, поликлиники. Узнать, включен ли дом в график проведения капитальных ремонтов. Тут же можно сообщить о проблеме (брошенный автомобиль, неблагоустроенность территории, надписи на фасаде), и в течение 8 дней получить ответ от администрации города. Можно «лайкнуть» сообщение соседа, чтобы придать веса его заявке, и дать оценку ответу администрации.
На стенде налоговой инспекции можно зарегистрироваться в личном кабинете, узнать, что он дает больше сервисов для налогоплетельщика и работает оперативнее, чем соответствующий раздел портала госуслуг. В нем можно посмотреть своё налоговое досье, проверить, есть ли задолженности по налогам, оформить бланк заявления на налоговые вычеты.
Сразу на нескольких стендах можно получить универсальную электронную карту гражданина с электронной цифровой подписью, которая необходима для полноценной работы с порталом госуслуг. Карта может быть совмещена с транспортной картой и обычной банковской картой MasterCard. Тюменская областная научная библиотека совместила приятное с полезным и организовала на своем большом стенде учебный класс для учителей, где рассказала им о материалах, доступных на сайте и в стенах библиотеки.
Параллельно с выставкой проходил форум «Электронное правительство — современный механизм управления регионом», на котором директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албышев и заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба, курирующий направление электронного правительства, обсуждали с приглашенными гостями итоги, проблемы и направления развития электронных государственных услуг.
Было отмечено, что Тюменская область занимает одно из ведущих мест среди субъектов РФ (третье по рейтингу Cnews) по информатизации и уровню развития электронных госуслуг. Россия в целом по развитию электронного правительства достаточно высоко, на 27 месте, в рейтинге UN DESA.
Тем не менее, программа информатизации идет не так гладко, как рассчитывали. Не все категории населения одинаково легко осваивают новый способ общения с государством. Не все регионы страны выделяют достаточно ресурсов на развитие у себя информационных технологий, да и со стороны высшего руководства и глав министерств чувствуется неравномерность руководящего внимания.
Показательно, что сейчас у гражданина может быть до восемнадцати различных документов личного хранения, и все их он должен в разное время предоставить лично для получения госуслуг. И перевод госуслуг в электронный вид пока только увеличивает их количество (взять ту же универсальную электронную карту). Но сейчас ставится амбициозная задача, чтобы с 1 сентября 2015 года для получения всех госуслуг во всех субъектах РФ гражданам достаточно было бы только одного паспорта. В который, вероятно, уже будет встроен аналог электронной карты. Будет ли эта задача выполнена? Большой отклик получил доклад старшего научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения РАН Анны Трахтенберг, в котором она поделилась результатами исследования, где было отмечено, что сейчас граждане и госорганы смотрят на госуслуги совершенно по-разному. Гражданам сложно понять, как правильно сформулировать название услуги, а поисковая система портала реагирует только на бюрократические формулировки. Поэтому даже людям с высшим образованием оказалось не просто разобраться с порталом госуслуг. Они воспринимают его как справочное пособие по подготовке ко встрече с государственными организациями. А люди со средним специальным образованием вообще не хотят пользоваться существующим порталом из-за его сложности. Но в целом участники эксперимента оказались настроены позитивно и видят преимущества портала в экономии времени и отсутствии необходимости встречаться с чиновниками лично.
Всегда интересно слушать представителей эстонской делегации. Это — как рассказ о возможном будущем нашего электронного государства. К слову, Эстония занимает 20 место в рейтинге UN DESA. Но, по словам эстонцев, цели занять высокие места в рейтингах не ставилось. Электронные госуслуги и индивидуальные карточки гражданина для доступа к ним появились там гораздо раньше, чем в России. С карточкой можно дистанционно проголосовать на выборах, купить рецептурные лекарства в аптеке. Интересно, что взаимодействие между ведомствами отлажено настолько, что, например, для регистрации нового предприятия с нуля достаточно всего восемнадцати минут. Причём это полностью готовое предприятие с расчетным счетом и записями во всех налоговых и прочих реестрах.
Сейчас они стараются выйти на следующий уровень: ведется работа по признанию электронных карт граждан на межгосударственном уровне, готовится проект внедрения механизма контекстных госуслуг, когда, например, портал госуслуг на основе анализа загруженности ближайших детсадов, будет предлагать кнопку «встать в очередь в детский сад» гражданину, который только регистрирует рождение ребенка. Более того, госуслуги должны сами «находить» гражданина. Например, утром в день четырнадцатилетия гражданин будет получать сообщение с указанием, где и когда он может получить уже готовый для него паспорт гражданина. Это уже требует более серьезных математических методов анализа больших объемов данных.
Получится ли так в России? Посмотрим. По крайней мере, Инфотех показывает, что работы в этом направлении ведутся.
Алексей Широков