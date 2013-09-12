«Инфотех — 2013»: программа информатизации идет не так уж гладко

Показательно, что сейчас у гражданина может быть до восемнадцати различных документов личного хранения, и все их он должен в разное время предоставить лично для получения госуслуг. И перевод госуслуг в электронный вид пока только увеличивает их количество (взять ту же универсальную электронную карту). Но сейчас ставится амбициозная задача, чтобы с 1 сентября 2015 года для получения всех госуслуг во всех субъектах РФ гражданам достаточно было бы только одного паспорта. В который, вероятно, уже будет встроен аналог электронной карты. Будет ли эта задача выполнена? Большой отклик получил доклад старшего научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения РАН Анны Трахтенберг, в котором она поделилась результатами исследования, где было отмечено, что сейчас граждане и госорганы смотрят на госуслуги совершенно по-разному. Гражданам сложно понять, как правильно сформулировать название услуги, а поисковая система портала реагирует только на бюрократические формулировки. Поэтому даже людям с высшим образованием оказалось не просто разобраться с порталом госуслуг. Они воспринимают его как справочное пособие по подготовке ко встрече с государственными организациями. А люди со средним специальным образованием вообще не хотят пользоваться существующим порталом из-за его сложности. Но в целом участники эксперимента оказались настроены позитивно и видят преимущества портала в экономии времени и отсутствии необходимости встречаться с чиновниками лично.