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Автодом: путешествие в золотую осень

12 сентября 2013, 08:55
Жаркое лето осталось позади. Но это не повод считать, что рабочие будни теперь должны безрадостно тянуться до самых новогодних праздников. Пришло чудесное время года — осень!

Сентябрьские пейзажи умиротворяюще лиричны. Не упустите возможность сполна насладиться осенью за пределами городских улиц. Садитесь за руль и двигайтесь по трактам, ведущим из Тюмени, в любом направлении. Надышитесь полной грудью прохладным воздухом, постойте с закрытыми глазами под лучами еще пригревающего сентябрьского или неяркого октябрьского солнышка, услышьте крики перелетных птиц.

Тюменский офис компании «Яхты на колесах» объявляет об акции «Золотая осень» — воспользуйтесь сезонной скидкой 15 % на аренду автодома. Такой дом на колесах придаст вашей поездке новый уровень комфорта и свободы, как во время движения, так и на остановках. Не надо озадачиваться поиском ночлега, выбирай себе вид из окна и наслаждайся им под утренний кофе. Автодом послужит и кухней, и спальней, в нем есть биотуалет и душ с горячей водой. Первые осенние заморозки не смогут испортить вам удовольствие — ночью обогреватель обеспечит комфортную температуру. Объемный багажник позволит взять с собой все необходимые вещи. Автодом может вместить как компанию друзей, так и семью с детьми и даже с бабушкой и дедушкой.

Если не бояться расстояний — к западу от Тюмени дорога приведет вас на Урал, «хребет России», богатый и историей и природными красотами. Насытитесь природой — Екатеринбург порадует развлечениями большого города.

А на север — жемчужина наша, Тобольск, с его монастырями и храмами, кремлем и музеями. Почувствуйте себя частью огромной страны, покажите ее своим детям, присмотритесь к жизни соседних городов! И изнуряющая жара не станет вам помехой. Осень — чудесное время для путешествий!

Подробную информацию о прокате автодомов, их внутренней планировке вы можете посмотреть на нашем сайте. И конечно, мы с радостью проконсультируем вас в нашем офисе, и при желании даже поможем с выбором маршрута!

Наши контакты: Тел: +7 (3452) 71-60-70 Адрес: ул. Республики, 169, оф. 41 E-mail: [email protected] http://autoyahta.ru/arenda/tyumen/

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