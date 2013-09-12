Автодом: путешествие в золотую осень

Тюменский офис компании «Яхты на колесах» объявляет об акции «Золотая осень» — воспользуйтесь сезонной скидкой 15 % на аренду автодома. Такой дом на колесах придаст вашей поездке новый уровень комфорта и свободы, как во время движения, так и на остановках. Не надо озадачиваться поиском ночлега, выбирай себе вид из окна и наслаждайся им под утренний кофе. Автодом послужит и кухней, и спальней, в нем есть биотуалет и душ с горячей водой. Первые осенние заморозки не смогут испортить вам удовольствие — ночью обогреватель обеспечит комфортную температуру. Объемный багажник позволит взять с собой все необходимые вещи. Автодом может вместить как компанию друзей, так и семью с детьми и даже с бабушкой и дедушкой.