Автодом: путешествие в золотую осень

Сентябрьские пейзажи умиротворяюще лиричны. Не упустите возможность сполна насладиться осенью за пределами городских улиц. Садитесь за руль и двигайтесь по трактам, ведущим из Тюмени, в любом направлении. Надышитесь полной грудью прохладным воздухом, постойте с закрытыми глазами под лучами еще пригревающего сентябрьского или неяркого октябрьского солнышка, услышьте крики перелетных птиц.
Тюменский офис компании «Яхты на колесах» объявляет об акции «Золотая осень» — воспользуйтесь сезонной скидкой 15 % на аренду автодома. Такой дом на колесах придаст вашей поездке новый уровень комфорта и свободы, как во время движения, так и на остановках. Не надо озадачиваться поиском ночлега, выбирай себе вид из окна и наслаждайся им под утренний кофе. Автодом послужит и кухней, и спальней, в нем есть биотуалет и душ с горячей водой. Первые осенние заморозки не смогут испортить вам удовольствие — ночью обогреватель обеспечит комфортную температуру. Объемный багажник позволит взять с собой все необходимые вещи. Автодом может вместить как компанию друзей, так и семью с детьми и даже с бабушкой и дедушкой.
Если не бояться расстояний — к западу от Тюмени дорога приведет вас на Урал, «хребет России», богатый и историей и природными красотами. Насытитесь природой — Екатеринбург порадует развлечениями большого города.
А на север — жемчужина наша, Тобольск, с его монастырями и храмами, кремлем и музеями. Почувствуйте себя частью огромной страны, покажите ее своим детям, присмотритесь к жизни соседних городов! И изнуряющая жара не станет вам помехой. Осень — чудесное время для путешествий!
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