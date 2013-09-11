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Уполномоченным по защите прав предпринимателей стала Лариса Невидайло

11 сентября 2013, 08:46
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 10 сентября подписал распоряжение об официальном назначении уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

В соответствии с документом на эту должность сроком на пять лет назначена Лариса Невидайло, которую в Тюменской области хорошо знают, как генерального директора ресторанного холдинга «МаксиМ».

Кандидатура бизнес-омбудсмена широко обсуждалась с предпринимательским сообществом региона, сообщает пресс-служба главы региона. На этот выбор повлияло и то, что Лариса Кирилловна, кроме успешного опыта развития своего дела, обладает и навыками общественной работы. С февраля 2010 года она является президентом некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», а с апреля 2010 года возглавляет Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Тюменский ресторатор Лариса Невидайло с точки зрения как представителей бизнеса, так и органов власти, обладает всеми качествами, необходимыми для эффективной защиты прав и интересов предпринимателей.

#Новости#Невидайло#Бизнес-омбудсмен#Женя#Экономика
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