Уполномоченным по защите прав предпринимателей стала Лариса Невидайло

Кандидатура бизнес-омбудсмена широко обсуждалась с предпринимательским сообществом региона, сообщает пресс-служба главы региона. На этот выбор повлияло и то, что Лариса Кирилловна, кроме успешного опыта развития своего дела, обладает и навыками общественной работы. С февраля 2010 года она является президентом некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», а с апреля 2010 года возглавляет Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».