Уполномоченным по защите прав предпринимателей стала Лариса Невидайло

В соответствии с документом на эту должность сроком на пять лет назначена Лариса Невидайло, которую в Тюменской области хорошо знают, как генерального директора ресторанного холдинга «МаксиМ».
Кандидатура бизнес-омбудсмена широко обсуждалась с предпринимательским сообществом региона, сообщает пресс-служба главы региона. На этот выбор повлияло и то, что Лариса Кирилловна, кроме успешного опыта развития своего дела, обладает и навыками общественной работы. С февраля 2010 года она является президентом некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», а с апреля 2010 года возглавляет Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Тюменский ресторатор Лариса Невидайло с точки зрения как представителей бизнеса, так и органов власти, обладает всеми качествами, необходимыми для эффективной защиты прав и интересов предпринимателей.