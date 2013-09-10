Интим-фирма вербовала проституток через газеты

Как полагает следствие, супруги Рожины создали нелегальную интим-фирму для оказания платных сексуальных услуг в 2006 году. Для привлечения проституток в свою фирму муж и жена публиковали в печатных изданиях объявления о том, что на высокооплачиваемую работу требуются молодые девушки, упоминали, что могут предоставить жилье. Кроме того, для увеличения базы клиентов Рожины разместили свои контактные телефоны в популярных справочно-информационных службах в разделе «Организация досуга». Позже в состав группы в качестве охранников проституток вошли Энгель и Ярославцева. Слуянов и Рябков совмещали работу водителя и охранника.