Интим-фирма вербовала проституток через газеты

Как полагает следствие, супруги Рожины создали нелегальную интим-фирму для оказания платных сексуальных услуг в 2006 году. Для привлечения проституток в свою фирму муж и жена публиковали в печатных изданиях объявления о том, что на высокооплачиваемую работу требуются молодые девушки, упоминали, что могут предоставить жилье. Кроме того, для увеличения базы клиентов Рожины разместили свои контактные телефоны в популярных справочно-информационных службах в разделе «Организация досуга». Позже в состав группы в качестве охранников проституток вошли Энгель и Ярославцева. Слуянов и Рябков совмещали работу водителя и охранника.
Татьяна Рожина, как руководитель группы, определяла режим работы интим-фирмы, координировала деятельность водителей по своевременному доставлению девушек клиентам, получая со своим мужем большую часть денег, заработанных проститутками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В марте 2013 года деятельность по оказанию платных сексуальных услуг была прекращена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе предварительного расследования установлено не менее 9 девушек, которые под контролем обвиняемых занимались проституцией.
Рожиной избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 тысяч рублей. Ее супруг заключен под стражу. Слуянов и Рябков находятся под домашним арестом, а Энгель и Ярославцева — под подпиской о невыезде.
Добавим, что санкция ч.1 ст. 241 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.