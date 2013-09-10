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Блогеры сразятся с мусором в гагаринском парке

10 сентября 2013, 09:39
Ежегодный субботник «Блоггеры против мусора» состоится в эту субботу в Тюмени. На этот раз блогеры и активные горожане планируют убраться в Гагаринском парке.

Ежегодный субботник «Блогеры против мусора» состоится в эту субботу в Тюмени. На этот раз блогеры и активные горожане планируют убраться в Гагаринском парке.

Организаторы акции готовы обеспечить всех участников мешками для сбора мусора, перчатками, футболками и головными уборами.

Акция пройдет с 13 до 15 часов, после ее окончания планируется чаепитие, и раздача призов. В частности, самым активным участникам и самым многочисленным семьям, которые примут участие в конкурсе, организаторы собираются вручить кресла-мешки.

Напомним, в прошлом году акция состоялась в Гилевской роще, в ней приняли участие около 30 человек, было собрано более 50 мешков мусора.

Фото — tyum_bez_musora / vk.com

#Новости#Субботник#Блогеры против мусора#Экология#Дарья#Общество
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