Блогеры сразятся с мусором в гагаринском парке

Ежегодный субботник «Блогеры против мусора» состоится в эту субботу в Тюмени. На этот раз блогеры и активные горожане планируют убраться в Гагаринском парке.
Организаторы акции готовы обеспечить всех участников мешками для сбора мусора, перчатками, футболками и головными уборами.
Акция пройдет с 13 до 15 часов, после ее окончания планируется чаепитие, и раздача призов. В частности, самым активным участникам и самым многочисленным семьям, которые примут участие в конкурсе, организаторы собираются вручить кресла-мешки.
Напомним, в прошлом году акция состоялась в Гилевской роще, в ней приняли участие около 30 человек, было собрано более 50 мешков мусора.
Фото — tyum_bez_musora / vk.com