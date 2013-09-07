Желающих служить Родине приглашают на ярмарку

Ежегодная региональная выставка-ярмарка рабочих и учебных мест «Служим России» пройдет в Тюмени 10 и 11 сентября.
С 10 до 19 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) каждый сможет получить конкретную информацию о заинтересовавших его вакансиях, пройти собеседование у работодателя, получить консультацию юриста, психолога и профконсультанта, сообщают в центре занятости населения.
Напомним, впервые ярмарка «Служу отечеству» прошла весной. Ассортимент предлагаемых вакансий был достаточно широк: на работу звали Российская таможенная академия, Сибирский юридический институт, ОМОН УМВД. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, МЧС и другие учреждения.