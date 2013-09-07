Желающих служить Родине приглашают на ярмарку

С 10 до 19 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) каждый сможет получить конкретную информацию о заинтересовавших его вакансиях, пройти собеседование у работодателя, получить консультацию юриста, психолога и профконсультанта, сообщают в центре занятости населения.