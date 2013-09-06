Осенью Тюмень получит 4 обновленных сквера

«Подрядчики намерены закончить работы вовремя и уложиться в обозначенные в контрактах сроки, это не может не радовать. Все скверы имеют свои изюминки, но, на мой взгляд, главный повод для удовлетворения заключается в том, что столь приятные перемены в облике города происходят благодаря предложениям местных жителей. Территории, которые мы сегодня посмотрели, станут удобными и комфортными зонами отдыха для всех поколений тюменцев», — подвёл итоги объезда глава администрации города Тюмени.