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Осенью Тюмень получит 4 обновленных сквера

6 сентября 2013, 15:51
В рамках программы по благоустройству мест массового отдыха горожан в Тюмени реконструируются четыре сквера.

Накануне глава администрации Тюмени Александр Моор во время рабочего объезда по объектам реконструкции лично проконтролировал качество работ, информирует пресс-служба горадминистрации.

На площади Борцов Революции строительство идет с начала августа. До конца сентября предстоит сделать асфальтобетонное покрытие проездов и стоянок, обустроить тротуары и газоны: сделать живую изгородь и цветники. Помимо этого подрядчиком будет высажено 259 кустарников и почти сто деревьев. В планах и реставрация памятника. Кроме того, проектом предусмотрено строительство фонтана, спортивной и детской площадки, монтаж 116 опор освещения. Подрядчики работают в две смены и обещают закончить объект вовремя.

Территория Тенистого сквера, в границах улиц Республики — Тульской — проезда Геологоразведчиков, преображается на глазах: здесь уже появились тротуары, контуры спортивных площадок. Помимо всех строительных работ планируется дополнительно осуществить посадку сосен, берез, кустов сирени. Планировка территории сквера в ходе работ не меняется. Обустройство предполагает создание условий для комфортного пребывания маломобильных групп населения.

Самый большой объект — бульвар имени Н. Чукмалдина (Восточный округ). Его протяженность составит 700 метров. Срок окончания проекта — конец октября. Уже выполнено порядка 32% всех работ. Сформированы аллеи, ведется заливка основания под небольшой фонтан. На следующей неделе приступят к его монтажу. После реконструкции на 100 парковочных мест в этом районе станет больше. В новой зоне отдыха будет посажено более 200 деревьев и 200 кустарников, а также разбиты цветники и газоны, установлено 85 скамеек.

Также комплексные работы по благоустройству проводятся в сквере Юность, расположенном в Калининском округе.

«Подрядчики намерены закончить работы вовремя и уложиться в обозначенные в контрактах сроки, это не может не радовать. Все скверы имеют свои изюминки, но, на мой взгляд, главный повод для удовлетворения заключается в том, что столь приятные перемены в облике города происходят благодаря предложениям местных жителей. Территории, которые мы сегодня посмотрели, станут удобными и комфортными зонами отдыха для всех поколений тюменцев», — подвёл итоги объезда глава администрации города Тюмени.

#Новости#Благоустройство#Сквер им.Чукмалдина#Сквер Борцов Революции#Александр Моор#Сквер Тенистый#Женя#Общество
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