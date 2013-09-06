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Охотничий инспектор — опасная работа

6 сентября 2013, 09:42
Дробовое ранение плеча получил государственный охотничий инспектор Тюменской области. По версии следствия, на него затаил обиду житель Уватского района за административный протокол о нарушении правил охоты.

48-летнего жителя Уватского района подозревают в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

30 августа мужчине был выписан административный протокол о нарушении правил охоты. Согласно версии следствия, затаив обиду на государственного охотничьего инспектора Тюменской области, на следующий день местный житель решил высказать свое недовольство принятым решением, взяв с собой для беседы охотничье ружье.

31 августа около 10 часов 30 минут пьяный подозреваемый на территории Солянского мыса Уватского района выстрелил из охотничьего ружья в государственного инспектора Тюменской области, который в это время находился в салоне автомобиля. Инспектор получил дробовое ранение плеча.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по городу Тобольску следственного управления СК РФ по Тюменской области. 48-летний житель Уватского район подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применении насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти).

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Следствием выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Тюменская область#Насилие в отношении представителя власти#Следственное управление#Охота#Ирина#Происшествия
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