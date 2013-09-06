Охотничий инспектор — опасная работа

30 августа мужчине был выписан административный протокол о нарушении правил охоты. Согласно версии следствия, затаив обиду на государственного охотничьего инспектора Тюменской области, на следующий день местный житель решил высказать свое недовольство принятым решением, взяв с собой для беседы охотничье ружье.