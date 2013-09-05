Спортплощадку в Тюмени откроет Тимати

«Для застройки мы выбрали самое оптимальное место. Рассматривали несколько вариантов, исходили из того, чтобы местоположение, в первую очередь, было удобно тюменцам, узнаваемо, чтобы поклонники воркаута имели возможность без труда найти спортплощадку. Сквер Депутатов, одно из любимых горожанами мест отдыха, делится на несколько зон: воркаут-площадка расположена в зоне активного отдыха. Здесь для занятий спортом самое подходящее место — удобно и безопасно, — говорит заместитель директора службы заказчика по благоустройству Восточного АО г. Тюмени Камиль Калимуллин. — Рядом расположена детская игровая зона, церковь, много зеленых насаждений».