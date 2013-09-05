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Спортплощадку в Тюмени откроет Тимати

5 сентября 2013, 16:31
В середине сентября в Тюмени в сквере Депутатов (район «Современника») появится площадка популярного в мире спортивного направления workout.
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Тюмень

Спортивный праздник по поводу открытия спортплощадки состоится 17 сентября в 13:00. В нем примут участие известные спортсмены и популярный российский рэпер Тимати — он является приверженцем этого вида спорта. Тимати проведет мастер-класс по workout.

Строительство площадки ведется по инициативе нефтегазового холдинга «РУ-Энерджи Групп». На сегодняшний день тюменские застройщики осуществили укладку асфальтового основания. В день открытия первой многофункциональной воркаут- площадки KENGURU.PRO будут проведены открытые соревнования, сообщает департамент по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «РУ-Энерджи Групп».

«Для застройки мы выбрали самое оптимальное место. Рассматривали несколько вариантов, исходили из того, чтобы местоположение, в первую очередь, было удобно тюменцам, узнаваемо, чтобы поклонники воркаута имели возможность без труда найти спортплощадку. Сквер Депутатов, одно из любимых горожанами мест отдыха, делится на несколько зон: воркаут-площадка расположена в зоне активного отдыха. Здесь для занятий спортом самое подходящее место — удобно и безопасно, — говорит заместитель директора службы заказчика по благоустройству Восточного АО г. Тюмени Камиль Калимуллин. — Рядом расположена детская игровая зона, церковь, много зеленых насаждений».

Workout — молодое спортивное направление, возникшее буквально 5–6 лет назад, сегодня насчитывает сотни тысяч приверженцев. Это те, кто предпочитает тренировкам в спортзале физические нагрузки под открытым небом. Все, что необходимо для workout — это наличие в шаговой доступности спортивных площадок с турниками и брусьями, разного рода металлическими конструкциями на которых можно выполнять всевозможные физические упражнения.

#Новости#РУ-Энерджи Групп#Workout#Тюмень#Ирина#Спорт
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