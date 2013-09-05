SPAR открывает новый супермаркет

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Это два знаменательных события одновременно. Во-первых, возможность посетить только что открывшийся многофункциональный комплекс «Магеллан», открытие которого жители города ждали с нетерпением. А во-вторых, посетить современный магазин европейского качества под брендом SPAR — впервые в крупном формате в г. Тюмени.
SPAR — сеть магазинов с 80-летней историей: бренд основан в 1932 году в Голландии. SPAR узнаваем и любим Покупателями во всем мире: в 36 странах на 4х континентах открыто около 13 700 магазинов, более 300 из них находятся в России!
Отличительные черты бренда SPAR: дружелюбный сервис, индивидуальный подход и забота о покупателе, впечатляющий выбор продуктов категории fresh — фрукты и овощи, охлажденное мясо и рыба, молочные продукты, свежая выпечка, салаты и горячие блюда, готовые решения для обеда и ужина. Большой выбор товаров собственной марки SMART, SPAR, SPAR premium — продукция отличного качества по ценам, соответствующим лучшим из известных товаров-аналогов. Цель бренда SPAR сделать качественный европейский продукт доступным для любого покупателя.
В день открытия организаторы планируют устроить для покупателей настоящий праздник: веселые конкурсы, ценные призы, смешные клоуны, шоу гигантских мыльных пузырей и многое другое, а также за любую покупку «карта Покупателя» в подарок!
Эксклюзивное право на использование бренда SPAR на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ принадлежит холдингу «Партнер» по условиям лицензионного договора с компанией SPAR International, подписанного в 2012 году. До конца 2015 года планируется завершить ребрендинг магазинов «Мосмарт» и «Пчелка». Все новые магазины Торговой Компании открываются под вывеской SPAR.
Рады видеть вас на открытии нового магазина SPAR — 6 сентября в 14.00!