Умышленно ранил прохожего из винтовки

Как установлено расследованием, 6 августа 2013 года около 22 часов пьяный Малешко во дворе доме по улице Чекистов в Тюмени стрелял по металлическим банкам из спортивной пневматической винтовки модели «ИЖ-38С» № 9719084 калибра 4,5 мм, которую взял у знакомого. В это время мимо проходил 38-летний прохожий. Малешко, находясь от мужчины на расстоянии примерно пяти метров, из хулиганских побуждений дважды выстрелил ему в лицо, а потом ударил кулаком в спину, сообщает прокуратура города.