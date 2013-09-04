Умышленно ранил прохожего из винтовки

Максим Малешко стрелял из винтовки по металлическим банкам прямо во дворе дома. А позже выстрелил в лицо прохожему. Дело решится в суде.
Уголовное дело в отношении 28-летнего хулигана завела прокуратура Ленинского округа г. Тюмени и направила его в суд.
Как установлено расследованием, 6 августа 2013 года около 22 часов пьяный Малешко во дворе доме по улице Чекистов в Тюмени стрелял по металлическим банкам из спортивной пневматической винтовки модели «ИЖ-38С» № 9719084 калибра 4,5 мм, которую взял у знакомого. В это время мимо проходил 38-летний прохожий. Малешко, находясь от мужчины на расстоянии примерно пяти метров, из хулиганских побуждений дважды выстрелил ему в лицо, а потом ударил кулаком в спину, сообщает прокуратура города.
Экспертиза подтвердила легкий вред здоровья: потерпевшему были причинены телесные повреждения в лобной области и на нижней губе.
Прокуратура направила дело в суд. Пункт «а» ч.1 ст. 213 УК РФ предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.